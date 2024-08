Les flamboyantes Barbada et Rita Baga coaniment la soirée 100 % drag à Fierté Montréal vendredi. Un programme double qui mettra en vedettes une centaine d’artistes d’ici et d’ailleurs. La Presse en a profité pour discuter de la popularité actuelle de la scène drag… et de ses détracteurs.

Menaces de mort, de viol, de torture. Messages d’injures et harcèlement en ligne… Des artistes LGBTQ+ ont vécu d’une bien drôle de manière leurs « 15 minutes de gloire » après avoir participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, à l’invitation du directeur artistique français Thomas Jolly.

Lisez « Cérémonie d’ouverture des JO de Paris : enquête ouverte sur des menaces de mort visant les organisateurs »

Lors du spectacle en question, Thomas Jolly a mis en scène quatre « queens » de la téléréalité Drag Race France, dont Piche – celle avec une barbe blonde, à côté de la DJ Barbara Butch –, dans un tableau vu par plusieurs comme une parodie de La Cène, de Léonard de Vinci.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE VIDÉO La drag queen Piche à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques

Que pensent Rita Baga (Jean-François Guevremont de son vrai nom) et Barbada (Sébastien Potvin) de tout ce tollé ?

Ce n’est pas sérieux. Chialer contre les drags revient dans l’actualité. La cérémonie d’ouverture est un prétexte pour exposer son homophobie, sa transphobie, sa dragphobie. Barbada

« On voit quatre drags durant moins de 10 minutes, dans une cérémonie de plus de quatre heures, avec des milliers de participants », signale Rita Baga. Rappelons qu’il y avait 3000 artistes à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris.

Selon eux, les drags ne sont pas juste des « créatures ». Ce sont des artistes-concepteurs à part entière qui ont autant leur place dans ce genre de spectacle que Lady Gaga ou Céline. « On est là pour rester. On ne s’effacera pas. On va continuer à faire ce qu’on fait, que vous nous aimiez ou pas », lance Barbada. Il ajoute que cette polémique va durer trois semaines tout au plus. « Et puis les haters vont jeter leur haine sur d’autres… »

Art politique

Mais qu’est-ce qui dérange tant dans le fait que les drags soient de plus en plus visibles dans l’espace public ? « À la base, la définition d’être une drag, c’est un geste revendicateur, explique Rita Baga. Un doigt d’honneur aux conventions sociales de genre. Toutefois, chacun et chacune décide du poids politique qu’iel met dans son travail. Si tu veux être sur scène pour chanter une toune de Lady Gaga et avoir du plaisir, c’est ben beau ! »

« Le but des drags, c’est d’attirer l’attention, le regard des autres. Si je me promène en drag dans la rue et que personne ne se retourne sur mon passage… j’ai raté quelque chose », affirme Barbada.

Il y a la réalité sur les réseaux sociaux. Et celle sur le terrain.

Rita Baga a pris un recul des réseaux, car « c’est lourd pour la charge mentale » de recevoir autant de haine.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Rita Baga aux Rendez-vous de la drag au Palais des congrès, en octobre 2023

Les messages haineux viennent de partout. Si on écoutait seulement ces commentaires, on ne ferait plus rien. Je fais une tournée de divers festivals au Québec cet été. J’ai fait un spectacle le 27 juillet au Festival western de Saint-André-Avellin. Et c’était plein ! Rita Baga

Rita Baga vient d’ailleurs de terminer la tournée de 112 représentations de son premier « one drag spectacle », vu par 50 000 spectateurs. Et prépare un nouveau spectacle musical et un album.

« Même chose pour moi, renchérit Barbada. Mon spectacle pour enfants L’heure du conte a été présenté à travers le Québec. À Prévost, La Malbaie, Baie-Comeau, au Saguenay. Les gens sont toujours au rendez-vous. À Prévost, trois femmes ont manifesté dehors devant la salle. Je suis allé les voir après pour leur expliquer le côté ludique du spectacle. En vain… Elles se disent complotistes. »

Quelle famille ?

Parmi les critiques autour des JO, on avance aussi que ce n’est pas l’endroit pour voir des drags. Ou alors que des enfants regardent la cérémonie à la télévision. Qu’est-ce qu’un parent devrait répondre à son enfant qui lui demande : « Pourquoi le monsieur est habillé en femme avec une barbe ? »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Barbada

« Il lui répond que c’est un personnage, tout simplement, répond Barbada. Les artistes drags sont des personnages qui s’habillent de façon extravagante, comme Mickey Mouse ou le père Noël. Qu’est-ce que tu dis à ton enfant lorsqu’un monsieur inconnu, avec un costume rouge et une drôle de barbe blanche, veut le prendre sur ses genoux ? »

D’accord. Mais le père Noël est plus inoffensif que les artistes drags. Et moins sexué dans l’imaginaire collectif. « Les drags ne sont pas plus sexuelles que Dua Lipa, Nicki Minaj ou Sabrina Carpenter. Et ces chanteuses, TOUT le monde peut les regarder twerker sur YouTube », rétorque Rita Baga, en ajoutant que les drags ajustent leurs spectacles selon le public et le contexte.

Rita Baga conclut sur l’importance de la représentativité dans un rendez-vous télévisé regardé par un milliard de téléspectateurs. « Quand je vois un candidat queer dans une émission comme La voix ou le jeune couple homosexuel Alex et David dans L’amour est dans le pré, j’ai les yeux pleins d’eau. Parce qu’on existe depuis toujours et qu’enfin, on peut se voir à la télévision. »