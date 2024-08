L’opéra rock fut un disque marquant avant de connaître le succès sur les scènes de la Francophonie et du monde entier. À l’occasion de la nouvelle production de Starmania, qui sera présentée au Québec à compter du 6 août, rappel des principales productions de l’impérissable création de Luc Plamondon et Michel Berger.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION La pochette de l’album Starmania, ou la passion de Johnny Rockfort selon les évangiles télévisés

1978

Sortie de l’album double Starmania, ou la passion de Johnny Rockfort selon les évangiles télévisés. Les Québécois Fabienne Thibeault, Diane Dufresne, Nanette Workman et Claude Dubois côtoient Daniel Balavoine, France Gall, Éric Estève et René Joly. Le disque s’écoule à plus de 2 millions d’exemplaires.

1979

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le metteur en scène de la production de 1979 de Starmania, Tom O’Horgan, avec Luc Plamondon, Diane Dufresne et Michel Berger

Création de Starmania sur la scène du Palais des congrès de Paris le 10 avril. Mis en scène par Tom O’Horgan (Jesus Christ Superstar, Hair), le spectacle tient l’affiche 40 soirs seulement. Claude Dubois y est remplacé par Étienne Chicot. Cette production ne traverse pas l’Atlantique.

1980

PHOTO JEAN-YVES LÉTOURNEAU, ARCHIVES LA PRESSE La distribution de Starmania en 1980 (de gauche à droite) : Gilles Valiquette, Martine St-Clair, Michel McLean, Louise Forestier, Jacques Blais, Sylvie Boucher, France Castel et Robert Leroux

Création québécoise de Starmania sur la scène de la Comédie nationale, à Montréal, dans une mise en scène d’Olivier Reichenbach. Louise Forestier, Robert Leroux, Sylvie Boucher, France Castel, Martine St-Clair, Gilles Valiquette, Michel McLean, Jacques Blais et Francis Martin font partie de la distribution.

1986-1987

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Marie Denise Pelletier dans le rôle de Stella Spotlight en 1986

Claude Girard met en scène une nouvelle version québécoise au Festival de Lanaudière et au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Marie Carmen, Marc Gabriel, Marie Denise Pelletier, Norman Groulx, Maude Grenier, Richard Groulx, Anne Bisson et Jean Leloup en sont les nouveaux interprètes.

1988-1989

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Norman Groulx et Martine St-Clair sur la scène du Théâtre de Paris en décembre 1988

Berger et Plamondon signent la mise en scène d’une nouvelle version présentée au Théâtre de Paris, puis au Théâtre Marigny. Martine St-Clair, Norman Groulx (puis Renaud Hantson), Richard Groulx (puis Michel Pascal), Maurane (puis Réjeanne Perry), Nathalie Lhermitte, Wenta (puis Bruna Giraldi), Renaud Hantson (puis Solal) et Luc Laffite (puis Jean-Jacques Fauthoux) y reprennent les personnages. Le spectacle sera présenté dans toute la France ainsi qu’à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

1992

Starmania devient Tycoon sur un disque où Cyndi Lauper, Kim Carnes, Céline Dion, Nina Hagen, Tom Jones et plusieurs autres reprennent les chansons en anglais. La version scénique est offerte par des interprètes francophones au Théâtre Mogador, en 1993.

1993-2001

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Bruno Pelletier dans le rôle de Johnny Rockfort en 1994

Création d’une troisième version de Starmania en France, cette fois au Théâtre Mogador, dans une mise en scène de Lewis Furey. Luce Dufault, Isabelle Boulay, Lulu Hughes, Bruno Pelletier, Marie Carmen, Judith Bérard et Patsy Gallant portent les personnages. Cette production, qui sera remaniée, est également présentée au Palais des congrès de Paris, au Palais des sports de Paris et au Casino de Paris.

2004-2008

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Des interprètes de la version concert de Starmania entourent Luc Plamondon au cours d’une répétition, en 2004. En haut, de gauche à droite : Renée Lapointe, Dominique Côté, Raphaëlle Paquette et Gino Quilico. En bas : Lyne Fortin et Marie-Josée Lord,

Pour célébrer le 25e anniversaire de l’opéra rock, l’Orchestre symphonique de Montréal offre une adaptation symphonique à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Marie-Josée Lord, Marc Hervieux, Lyne Fortin, Gino Quilico, Raphaëlle Paquette, Dominique Côté et Renée Lapointe transforment les célèbres airs. Cette production est offerte à Paris, à Québec, à Séoul et à Ottawa.

2008

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Étienne Dupuis (Johnny Rockfort) à la générale de Starmania Opéra, présentée à l’Opéra de Montréal en 2009

Première mondiale de Starmania Opéra au Grand Théâtre de Québec à l’occasion du 400e anniversaire de la ville. Cette production, mise en scène par Michel Lemieux et Victor Pilon, est reprise en 2016 au Festival d’opéra de Québec.

2022

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Thomas Jolly, metteur en scène de la nouvelle production de Starmania

Une quatrième version parisienne voit le jour à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt dans une mise en scène de Thomas Jolly, aussi connu comme le directeur artistique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Les artistes québécois William Cloutier, David Latulippe, Heidi Jutras, Gabrielle Lapointe et Miriam Baghdassarian triomphent dans cette gigantesque production. Acclamée dans toute la France par un million de spectateurs, la production arrive enfin à Montréal en août 2024.

