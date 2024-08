Michel Berger et Luc Plamondon, en août 1978

Il y a 45 ans naissait le populaire opéra rock franco-québécois. À l’occasion de la nouvelle production de Starmania, qui sera présentée au Québec à compter du 6 août, voici quelques faits méconnus sur la création du spectacle.

Au départ, Starmania devait raconter l’histoire de Patty Hearst, une riche héritière qui a été enlevée, avant de se ranger du côté de ses ravisseurs. Michel Berger a commencé à imaginer cette histoire vers 1975. Le spectacle devait s’appeler Angelina Dumas.

C’est après avoir écouté le disque Opéra-Cirque, un mini opéra rock interprété par Diane Dufresne d’après des paroles de Luc Plamondon et des musiques de François Cousineau, que Michel Berger (poussé par France Gall) a eu l’idée de prendre contact avec le parolier.

Le premier jet de la chanson Le monde est stone commençait par : « Seul, je marche seul, je cherche le soleil au milieu de la nuit. » Berger était déçu de lire ça. Il a dit à Plamondon qu’il s’attendait à mieux d’un parolier nord-américain. C’est là que le mot « stone » est apparu.

Michel Berger et Luc Plamondon ont commencé à écrire et à composer Starmania lors d’un séjour au cap d’Antibes au printemps 1977. Alors que Berger travaillait à un rythme effréné, Plamondon donnait l’impression de se la couler douce. Berger s’est fâché et a sommé Plamondon d’écrire.

La production du premier disque Starmania, lancé le 20 septembre 1978, a coûté 1,3 million de francs (environ 257 000 $ CAN), une somme considérable pour l’époque, qui a affolé le grand patron de Warner International.

Le producteur et imprésario Gilles Talbot, remettant un disque de certification à Luc Plamondon et à l'équipe de Starmania (dont Nanette Workman, sur la photo), en janvier 1979

Luc Plamondon a exigé que la distribution de la première production de Starmania soit composée d’un nombre égal d’artistes québécois et français. La première chanteuse qui a été choisie a été Fabienne Thibeault. C’est cette dernière qui a suggéré Claude Dubois dans le rôle de Zéro Janvier.

Une ambiance malsaine s’est installée au sein de l’équipe lors des répétitions. Jalousie et mesquinerie étaient au programme. Il a régné une véritable lutte franco-québécoise. Excédée, Diane Dufresne a lancé un soir à Daniel Balavoine : « Vous, les Français, avec vos petites voix pointues, vous chantez comme des pieds ! »

Le metteur en scène américain Tom O’Horgan (Jesus Christ Superstar, Hair) a claqué la porte trois jours avant la première, prévue le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris. Soudain, les tensions ont disparu.

