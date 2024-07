La prestation olympique du chanteur français n’a laissé personne indifférent… même en Chine, où son Dionysos à moitié nu est devenu viral.

Depuis qu’il a interprété son tube Nu, le corps peint en bleu, à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, Philippe Katerine est devenu la coqueluche de l’empire du Milieu, où on le surnomme désormais « l’artiste Schtroumpf » !

Défis et publications sur la toile, vidéos parodiques en ligne, l’interprète de La Banane inspire les internautes chinois. Son Dionysos bleu et à moitié nu fait beaucoup réagir en Chine, selon le journal Le Parisien : « Si la séquence a été censurée dans plusieurs pays, tels que les États-Unis et le Maroc, la Chine l’a bien diffusée. Et de nombreux articles ont analysé la scène avec Philippe Katerine. »

PHOTO LUDOVIC MARIN, ASSOCIATED PRESS La performance de Philippe Katerine est diffusée sur un écran géant au Trocadéro

Le chanteur est devenu « tendance et fait exploser » les réseaux sociaux chinois depuis quatre jours. Des publications de son « Bacchus ou Dionysos », selon votre mythologie préférée, envahissent des plateformes comme TikTok, Weibo, Xiaohongshu et Douyin, ajoute le quotidien. « On peut y voir des dessins, des peintures, des sculptures en pâte d’amande… et même des recettes de cuisine représentant Philippe Katerine en Schtroumpf » !

Comme quoi, chaque pays a sa propre grille d’analyse d’une prestation artistique…