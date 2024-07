Deux décennies se sont écoulées depuis que Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier se sont chanté la pomme dans la première mouture du spectacle musical.

2004

PHOTO RÉMI LEMÉE, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau dans une scène de Don Juan lors d’une reprise en 2006

Création de Don Juan au Théâtre St-Denis à Montréal, le 18 février, dans une mise en scène de Gilles Maheu, avec Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier dans les rôles principaux. Mario Pelchat joue Don Carlos. La production sera aussi présentée en France en 2005, notamment au Palais des Congrès de Paris, où le spectacle va « cartonner », comme disent nos cousins.

2012

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Natasha St-Pier interprétant le rôle d’Elvira, en 2012

Reprise du spectacle. Avec Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier qui reprennent les rôles des amoureux maudits. Natasha St-Pier, Étienne Drapeau et Jonathan Roy s’ajoutent à la distribution. « Sept ans après sa création, les époustouflants danseurs de flamenco et les chansons aux accents gitans interprétées par Chico Castillo offrent encore les meilleurs moments de la soirée », écrivait le collègue Alexandre Vigneault.

2019

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jean-François Breau sur la scène de la Maison symphonique, en 2019

Version symphonique de Don Juan. Selon la critique montréalaise, le duo Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier est particulièrement touchant dans cette version avec grand orchestre. Philippe Berghella retrouve le rôle de Raphaël, l’éternel rival de Don Juan ; et Mario Pelchat, celui de Don Carlos ; Robert Marien, Cindy Daniel et Cassiopée font aussi partie de la production.

2024

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Gian Marco Schiaretti dans le rôle de Don Juan, avec deux danseuses de la troupe

Tournée du 20e anniversaire, à l’hiver en Asie, puis au Québec et à Ottawa durant six semaines à l’été. Gilles Maheu a revisité sa mise en scène et ajouté un écran géant (DEL) avec des projections. Les chorégraphies sont toujours signées Carlos Rodriguez et Angel Rosas, et les costumes, les mêmes qu’en 2004, par Georges Lévesque et Michèle Hamel.

La distribution comprend Gian Marco Schiaretti (Don Juan) ; Cindy Daniel (Maria) ; Roxane Filion (Isabel) ; Olivier Dion (Don Carlos) ; Philippe Berghella (Raphaël) ; Alyzée Lalande (Elvira) et Robert Marien (Don Luis).

