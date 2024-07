Les paris sont ouverts ! Des rumeurs de plus en plus persistantes prévoient la participation de Lady Gaga à la Cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, vendredi soir.

La chanteuse est actuellement à Paris. Elle a été aperçue lundi avec son compagnon Michael Polansky, à la sortie d’un hôtel de la capitale française. Comme on peut voir dans plusieurs vidéos et clichés publiés par des admirateurs en délire sur le réseau social X.

France Télévisions a aussi divulgué un « teaser » dans lequel des fans sont persuadés d’avoir reconnu Lady Gaga. Des internautes affirment avoir reconnu la mystérieuse silhouette de la chanteuse, vêtue de noir et assise tête baissée et cachée sous un capuchon, durant les répétitions du spectacle d’ouverture.

Rappelons que la cérémonie est orchestrée par le metteur en scène de la nouvelle production de Starmania, Thomas Jolly. Le scénario du déroulement de la cérémonie est gardé secret. Or, en entrevue à Télérama, le directeur artistique a parlé d’une fête « inclusive, joyeuse, pétrie d’humanité partagée. Notre diversité est le reflet des messages de liberté, de tolérance qu’on souhaitait envoyer autour de notre relecture de l’histoire française. » Des valeurs aussi partagées par l’interprète de Born This Way.

Plus qu’un spectacle, la cérémonie d’ouverture de JO sera une géante performance déambulatoire sur la Seine, télévisée à travers le monde, devant un auditoire estimé de deux milliards de personnes.