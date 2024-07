Le sourire et les nombreux diamants de Freddie Gibbs ont illuminé la place des Festivals en ce beau dimanche soir. Appuyé par le groupe El Michels Affair, le MC a offert une prestation qui correspond à la définition même de maître de cérémonie.

Visiblement heureux d’être sur scène, malgré une expérience « compliquée » au passage des douanes, le rappeur de Gary, dans l’Indiana, s’est souvent adressé aux milliers de personnes réunies, exprimant à plusieurs reprises sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux du public.

On devine qu’une bonne proportion des personnes réunies ont découvert l’Américain à l’occasion de son passage au Festival international de jazz de Montréal. Figure très respectée du rap underground, Freddie Gibbs n’a pas de mégasuccès à son actif ni de collaboration avec des artistes associés au sommet des palmarès. Il a cependant de loyaux fans et quelques albums considérés comme parmi les meilleurs du genre. Le plus unanime est Piñata, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. La presque totalité du spectacle de près d’une heure trente a été consacrée à l’œuvre orchestrée par le génial Madlib.

Comme il l’a fait sur ses albums hommage au Wu-Tang Clan, El Michels Affair a fait honneur aux compostions du producteur californien. Sans trop s’éloigner du matériel source, le groupe mené par Leon Michels s’est permis quelques envolées tout à fait appropriées pour une formule spectacle.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les spectateurs sur la place des Festivals, dimanche soir

Les fans familiers avec l’album n’ont pas été déstabilisés puisque les cinq premières pièces offertes respectaient l’ordre du disque. Bien que les chansons de Gangsta Gibbs ne possèdent que très rarement des refrains accrocheurs, la foule a écouté avec intérêt ses récits authentiques au langage cru et imagé.

Il faut dire que son débit semblable à une mitraillette commande l’attention. Cela était particulièrement vrai lors de son interprétation de Shitsville, l’un des morceaux les plus sentis de son répertoire.

Gibbs a ensuite interprété God Is Perfect, tirée d’Alfredo, produit par un autre génie musical, The Alchemist. Cet album a d’ailleurs été cité parmi les meilleurs aux Grammy de 2021. Le programme Piñata a rapidement repris son cours avec Robes et Knicks. Avant d’interpréter la suivante, Thuggin’, Gibbs a raconté que Madlib lui avait remis les beats qui allaient constituer Piñata sur un CD !

En 2020, Freddie Gibbs et El Michels Affair ont offert The Diamond Mine Sessions, qui comprend trois réinterprétations de pièces tirées de Bandana, deuxième album collaboratif de Gibbs et de Madlib. Ils ont livré la nostalgique Gat Damn aux festivaliers. Crime Pays, aussi sur Bandana, est venue clore le spectacle.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le rappeur Freddie Gibbs, visiblement heureux d’être sur la scène de la place des Festivals, dimanche soir

Les « Freddie, Freddie, Freddie » de la foule l’ont toutefois convaincu de revenir pour Scottie Beam et Something to Rap About, tous deux d’Alfredo, puis Gang Signs, qui se retrouve sur le plus récent $oul $old $eparately. Voulant terminer la soirée en beauté, le rappeur a demandé la participation du public pour le poétique passage « fuck 12, suck a dick ». C’est finalement à la troisième reprise qu’il s’est montré satisfait et est parti avec le même sourire qu’à son entrée sur scène.