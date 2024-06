Après New York et Londres, la comédie musicale Waitress arrive à Montréal… en français ! Une version très fidèle à l’originale, mais qui s’adapte au public québécois.

La mise en scène de Waitress à l’Espace St-Denis est une réplique identique de sa version originale. Difficile de trouver une différence entre les décors, les costumes et les chorégraphies de Broadway et de Montréal. La distribution étant étroitement supervisée par l’équipe de New York, les personnages interprétés par Marie-Eve Janvier, Sharon James et Julie Ringuette incarnent loyalement l’esprit de Jenna, Becky et Dawn.

Bien que Waitress ait voyagé jusqu’au Québec, le Joe’s Pie Diner se trouve toujours dans une petite ville du sud des États-Unis près de l’autoroute 27. On évoque le comté voisin de Springfield, ancré dans l’imaginaire américain, tout comme les noms anglo-saxons des personnages.

Cependant, les accents du sud des États-Unis des personnages originaux se transforment en de forts accents québécois. Parfois caricaturaux, ces accents aident à transposer le sentiment d’une petite ville perdue en territoire québécois. Mentionnons notamment l’emploi du verbe continusser par Earl, personnage macho incarné par Jean-François Beaupré.

Les chansons, dont les paroles sont traduites, reprennent les mélodies originales de Sara Bareilles. Les traductrices Joëlle Bond et Elizabeth Cordeau Rancourt optent pour quelques interprétations plus symboliques afin de conserver le message des chansons. Le fameux duo de Jenna et Dr Pomatter It Only Takes a Taste devient Dès la première bouchée.

Les dialogues sont fidèles au texte original de Waitress, tout en se permettant une certaine liberté humoristique. Les lignes comiques, qui intègrent du vocabulaire québécois, provoquent des rires de la foule. « Swing-toé la bacaisse ! », crie le personnage de Cal (Jonathan Gagnon) dès le début de la pièce. On y parle de pitoune, de bedaine et de Laval…

L’adaptation québécoise de Waitress se situe entre la Géorgie et la Belle Province, quelque part où l’affichage du Joe’s Pie Diner peut se permettre de contrevenir à la loi 101.

