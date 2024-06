La recette d’une comédie musicale à succès n’a encore jamais été trouvée. Or Waitress, de l’autrice-compositrice et interprète new-yorkaise Sara Bareilles, a assez de bons ingrédients pour passer la rampe. Hélas, l’œuvre est saupoudrée de trop de bons sentiments pour se comparer aux canons du genre, comme Les producteurs, West Side Story et autres Hamilton.

« Sucre, beurre, farine ! » Ce leitmotiv revient tout au long du spectacle créé à Broadway en 2016, repris à Londres, entre autres, avant d’être adapté au cinéma l’an dernier. Waitress raconte l’histoire de Jenna (Marie-Eve Janvier), une femme en quête de bonheur qui travaille dans un diner d’une petite ville du sud des États-Unis.

La serveuse a du talent pour cuisiner de succulentes tartes qu’elle distribue à qui mieux mieux. Une passion héritée de sa mère. Hélas, celle-ci ne lui a pas transmis la recette du bonheur. Entre son travail éreintant et sa relation toxique avec un homme violent et manipulateur, Jenna cherche à s’émanciper. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte de son mari, Jenna décide de garder le bébé… même si elle désire quitter le foyer. Ses deux collègues au restaurant, Becky et Dawn, ainsi que son gynécologue pour qui elle a le béguin, vont l’aider à se libérer de son sort.

Quête universelle

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Waitress est probablement la première comédie musicale féministe à succès.

Entièrement créée par des femmes (livret, paroles, musique, mise en scène et chorégraphies), chose rare à Broadway, Waitress est probablement la première comédie musicale féministe à succès. Tant mieux ! Car la sororité autour de Jenna pour l’aider dans sa quête a des résonances universelles. Et le bonheur n’a pas de sexe.

Waitress est produite pour la première fois en français (textes et chansons), sous la direction de Joël Legendre. Avec une grosse distribution de 17 interprètes, en plus de 6 musiciens sur scène. Joël Legendre a dirigé habilement ses acteurs. Le rythme de la production est un peu flottant par moments ; les numéros, répétitifs. Or Waitress est un country-folk musical, non une comédie musicale à grand déploiement. Les chorégraphies sont minimalistes ; les costumes et le décor soignés, mais pas flamboyants.

La production n’affiche pas non plus de grandes voix comme dans d’autres comédies musicales. Or, les interprètes sont très justes dans l’ensemble. Marie-Eve Janvier, très touchante dans le rôle de Jenna, s’illumine lorsqu’elle exécute Cachée au fond de moi, la version française de She Used to Be Mine, la plus belle chanson du spectacle ; pur moment de grâce et d’introspection de ce personnage créé par Jessie Mueller et repris par Bareilles.

Renaud Paradis, Jonathan Gagnon, François Léveillée et Julie Ringuette sont aussi très bons. Une mention spéciale à Jonathan Caron qui a eu une claque du public à sa première apparition dans le rôle du courtisan nerd, Ogie, à la fin de sa chanson Je vais jamais jamais partir. Malheureusement, ce numéro, le plus mémorable de la soirée, arrive à la fin du premier acte et est défendu… par un personnage secondaire.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Marie-Eve Janvier et François Léveillée

Ceci explique cela. À notre avis, la faiblesse de Waitress tient à son livret, lui-même adapté du scénario du film d’Adrienne Shelly. Ce récit n’a pas d’arc dramatique fort, et ses personnages sont peu développés, voire des caricatures. On ne comprend pas pourquoi Jenna, « la reine de la gentillesse et de la bonté », s’acharne à rester avec son bourreau de mari. Plus encore, quel est le déclencheur de sa subite émancipation, après son accouchement ? Le revirement le plus improbable qu’on ait vu au théâtre !

Bref, malgré les indéniables qualités de la production, le talent de ses artistes et concepteurs, cette comédie musicale légère sur un thème sérieux ne nous a pas vraiment touché.

Waitress est présentée à l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 28 juillet, puis à la salle Albert-Rousseau, à Québec, du 10 au 31 août.

