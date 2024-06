La rencontre des disciplines, des origines, des esthétiques et des générations est au menu de la nouvelle saison de l’Agora de la danse, qui s’élance sous le signe de l’hybridité.

L’évènement

PHOTO FÉLIXE GODBOUT DELAVAUD, FOURNIE PAR L’AGORA DE LA DANSE BOGOTÁ, par Andrea Peña et Artists

Il faudra attendre la clôture de la saison, en décembre, pour plonger dans BOGOTÁ, œuvre d’Andrea Peña et Artists, présentée en ouverture de la 17e Biennale de Venise en juillet 2023. La pièce, qu’on décrit comme radicale et novatrice, portée par un souffle de réalisme magique et une esthétique queer, est d’ailleurs une coprésentation entre Danse Danse et l’Agora de la danse. Revisitant le passé colonial de son pays d’origine, à travers le cycle de la mort et de la résurrection, elle porte la signature hybride de l’artiste canado-colombienne, dont le parcours s’abreuve autant à la danse qu’au design industriel. Une œuvre installative à la plasticité grouillante, comme la capitale colombienne dont elle porte le nom.

Du 11 au 14 décembre à l’Édifice Wilder

On est intrigués

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Soleil Launière présentera Aianishkat.

Son nom vous est peut-être familier, car Soleil Launière a remporté les 28es Francouvertes, en mai dernier. Mais l’artiste multidisciplinaire innue a plusieurs talents. Chant, danse, performance, théâtre font partie de son terrain de jeu. À l’Agora, elle présentera la performance Aianishkat, signifiant « d’une génération à l’autre ». La transmission générationnelle est le fil d’Ariane de cette création qui réunira sur scène la fille de 1 an de Soleil, sa mentore de 70 ans et une contrebassiste. La somme de toutes ces présences, dans un environnement où une jeune enfant apporte bien sûr de l’imprévisibilité, a de quoi piquer la curiosité.

Du 2 au 16 octobre à l’Édifice Wilder

Et aussi…

PHOTO MARC COUDRAIS, FOURNIE PAR L’AGORA DE LA DANSE Montréal-Marrakesh

On sera aussi curieux d’assister à la rencontre contrastée entre la chorégraphe québécoise établie Danièle Desnoyers et Taoufiq Izeddiou, figure importante de la danse marocaine, qui confronteront leurs écritures pour peut-être arriver à en créer une nouvelle dans le quatuor Montréal-Marrakesh (18-20 septembre). Le très créatif duo derrière la compagnie Out Inner Space (Colombie-Britannique) est aussi de retour à Montréal avec une nouvelle création (nom à venir, du 23 au 26 octobre).

