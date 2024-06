Les frères Kuperman, du Canada, sont des danseurs de formation, mais ils ont exploité leurs habiletés en arts martiaux pour chorégraphier des scènes de l’adaptation musicale de l’œuvre The Outsiders, qui est nommée à la cérémonie des prix Tony.

Alex Goudge La Presse Canadienne

La première œuvre de Rick et Jeff Kuperman à Broadway est en lice pour la meilleure chorégraphie lors de la 77e cérémonie des prix Tony, qui aura lieu dimanche.

La production, adaptée du roman classique de S. E. Hinton et du film de Francis Ford Coppola, figure parmi les principaux nommés avec un total de 12 nominations, dont celles de la meilleure mise en scène et de la meilleure comédie musicale.

The Outsiders, un drame sur le passage à l’âge adulte qui suit la rivalité de deux gangs à Tulsa, en Oklahoma, a mis les Kuperman au défi de proposer des représentations authentiques de la violence sur scène.

Les deux frères ont des ceintures noires en Kenpo, un style de karaté américain, qui les ont aidés à chorégraphier les bagarres entre les Greasers et les Socs.

« Nous ne vivons réellement la violence dans notre vie qu’à la télévision et au cinéma et les outils dont disposent ces médiums pour rendre cette violence viscérale et percutante sont différents de la série d’outils dont disposent les créateurs de théâtre », a expliqué Rick Kuperman en entrevue depuis New York.

« Je pense que l’étude des arts martiaux nous a vraiment aidés à acquérir un vocabulaire qui permet de rediriger la force réelle sur scène, par opposition à une sorte de faux jeu de force. »

Une collaboration entre frères

Les Kuperman ont grandi dans la région de Toronto, ont fait leurs débuts en danse à Richmond Hill, en Ontario, et travaillent ensemble professionnellement depuis 13 ans – généralement sur de grands projets tels que le film Dicks : The Musical avec Nathan Lane et Megan Thee Stallion. Le duo a également travaillé à la télévision, réalisé des vidéoclips pour des artistes tels que Billie Joe Armstrong, de Green Day, et chorégraphié des œuvres en Russie et en Chine.

« Je pense que la raison pour laquelle nous nous tournons vers des productions à grande échelle comme les comédies musicales de Broadway ou les longs métrages est qu’en fin de compte, elles sont le produit de centaines de personnes travaillant ensemble », a affirmé Kuperman.

Les frères ont découvert leur passion pour la chorégraphie alors qu’ils étaient à l’université, a-t-il précisé, et ils étaient particulièrement intéressés par la manière dont cette forme d’art pouvait enrichir la narration dans la danse et le théâtre.

« Pratiquer la collaboration et une approche sans ego de la création artistique avec un collaborateur comme votre frère est une sorte de microcosme pour les types d’environnements artistiques que vous souhaitez créer lorsque vous dirigez des productions à grande échelle », a-t-il indiqué.

Travailler sur des comédies musicales sur scène peut « sembler un peu cloisonné » puisque les productions nécessitent de nombreuses compétences différentes, mais ce n’était pas le cas avec The Outsiders, a ajouté Kuperman.

« C’était vraiment une expérience unifiée et je pense que c’est pourquoi le spectacle est spécial en fin de compte », a-t-il témoigné, exprimant son espoir d’avoir l’occasion d’amener le spectacle à Toronto.

Les frères Kuperman sont en compétition avec les chorégraphes de Water for Elephants, Hell’s Kitchen, Here Lies Love et Illinoise dans leur catégorie à la cérémonie des prix Tony.

Par ailleurs, leur compatriote canadienne Rachel McAdams est en lice pour le trophée de la meilleure actrice dans une pièce de théâtre pour ses débuts à Broadway dans Mary Jane, qui est également nommée pour la meilleure pièce.

La cérémonie des prix Tony, animée par l’actrice Ariana DeBose à New York, sera diffusée dimanche soir sur CBS.