Entre contrôle et extase, unisson et tension, être et paraître, Catherine Gaudet et ses 11 danseurs s’attaquent à l’inextricable nœud de paradoxes multiples avec ODE, présenté en première mondiale au Festival TransAmériques (FTA)

Le paradoxe semble nourrir les créations de Gaudet, qui tiennent à la fois du doute constant et d’une foi en l’acte créateur. La chorégraphe a souvent dit que, selon elle, l’œuvre existe déjà, latente, au seuil même du processus créatif. Pourtant, le chemin pour la trouver est jonché d’obstacles et de remises en question.

Rencontrée 10 jours avant la première de sa plus large création – en nombre d’interprètes, ils sont 11 –, Catherine Gaudet lance : « C’est un beau défi, disons-le comme ça ! Il y a des enjeux insolubles, comme avant chaque première, il me semble. On est dans les derniers nœuds… Est-ce que je change tant que ça les choses, d’habitude ? », questionne-t-elle en se tournant vers les trois interprètes que nous avons rassemblés avec elle pour cette entrevue, Francis Ducharme, James Phillips et Aurélie Ann Figaro.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Francis Ducharme en répétition pour ODE

« C’est toujours tortueux, l’angoisse est quand même ton moteur ! », répond Ducharme. Le fougueux interprète en sait quelque chose, lui qui s’est produit dans plusieurs créations de Gaudet, dont Au sein des plus raides vertus, L’affadissement du merveilleux et Les jolies choses, toutes présentées dans le cadre du FTA au cours des dernières années.

Lancé il y a deux ans, le processus de création d’ODE a connu un revirement assez majeur après une résidence « sèche » au printemps. « C’était sec, sec, sec, justement ! lance Catherine Gaudet. Il ne devait pas y avoir de musique, que des voix. J’ai décidé d’habiller ça un peu, de changer beaucoup de choses. Au départ, il y avait un côté très pop, comédie musicale, des chansons qu’on répétait en boucle. J’ai beaucoup épuré, élagué pour aller au cœur… Trouver l’unique chose qu’on voulait dire. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Catherine Gaudet, en répétition avec son équipe

Sur scène, les identités, les états sont multiples. Un groupe de croissance personnelle, une secte qui performe un rituel sacrificiel à la Midsommar… ou serait-ce finalement une troupe de théâtre amateur qui répète une comédie musicale ? Non, c’est un cours de Zumba dans un gym ou, peut-être, des êtres possédés par des entités étranges. « Avec Catherine, ce n’est jamais une chose, c’est toujours des vases communicants », remarque Francis Ducharme.

« Toutes ces images, ces fluctuations m’intéressaient, voir les interprètes passer d’un état à un autre. Je pense qu’elles sont encore là, mais de manières très gommées, dans le souterrain », ajoute la chorégraphe.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La chorégraphe Catherine Gaudet

C’est un groupe qui est dans une forme de désir à la puissance x, que ce soit l’appel du divin, la mise en forme, la croissance personnelle… Il y a un fort désir d’affirmation de cet élan. Quel est-il ? C’est un mirage au loin. Catherine Gaudet, chorégraphe

« C’est aussi “fake it’ til you make it”, ajoute Ducharme. Ils expriment ce désir-là, mais est-ce qu’ils le subissent, ou plus ils le manifestent, plus ça se passe ? Est-ce que ça leur fait du bien ou du mal ? Est-ce que le public sera contaminé… ou repoussé ? »

Et c’est sans doute quelque part sur cette fine ligne, dans ce point d’équilibre près de la bascule, que tient toute la fascination qu’exercent les œuvres de Gaudet sur le spectateur. Un brouillement, un grésillement, où la réalité est une chose et une autre, simultanément.

Danser Gaudet

L’équilibre recherché est fuyant, difficilement saisissable, au sein de ce groupe en unisson-tension, où le leader est tantôt le sacrifié et vice-versa, constate Aurélie Ann Figaro, dont c’est une première expérience avec la chorégraphe. Et peut-être la dernière, la taquinent les autres en éclatant de rire.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Aurélie Ann Figaro, devant, danse pour la première fois une pièce de Catherine Gaudet.

Car danser dans une pièce de Catherine Gaudet, c’est accepter de tester ses limites. Physiques et mentales. Un geste simple, naïf, répété, accumulé, sur une rythmique implacable, superposé à des mots et au souffle, devient ce rituel au déploiement inexorable, qui demande un dévouement total.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE James Phillips en est à sa troisième création avec Catherine Gaudet.

« Il faut être prêt à donner cette chose, à la perdre, en ayant cette confiance qu’à travers le rituel de la pièce, ça me reviendra. Avant chaque répétition, je dois décider à quel point je suis prêt à donner. Mais est-ce que je suis capable de donner un peu moins ? Bonne question ! », lance James Phillips.

C’est « jouissif » selon Ducharme, qui dit être incapable de ne pas « tout donner ». Mais il y a cette notion de don, de « prix à payer ». « Il faut rester très rigoureux dans la tenue, le geste, même si l’énergie [baisse] et que les masques tombent. Malgré la transe, l’extase, l’emportement… il faut être très soucieux ; il y a une formule, un code dans la précision de la gestuelle qui permet… à la magie d’apparaître. »

« Je les vois tout donner et se fatiguer à la tâche. Quand est-ce que c’est trop, que c’est gratuit, nécessaire, complaisant ? se demande la lauréate du Grand Prix de la danse en 2022. Ça fait trois ou quatre pièces que je m’acharne à trouver ces états hypnotiques, extatiques, altérés. Je suis peut-être au bout d’un cycle, mais en ce moment, d’autres questions apparaissent. »

Consultez la page du spectacle

ODE Compagnie Catherine Gaudet