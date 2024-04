Les quatre membres de RBO : Yves P. Pelletier, André Ducharme, Bruno Landry et Guy A. Lepage

I want to pogne… avec le Cirque du Soleil

La mise en scène du spectacle hommage du Cirque du Soleil à Rock et belles oreilles (RBO), The Cirque, a été confiée à Jean-Guy Legault, derrière les cinq premiers spectacles de cette série présentée à l’Amphithéâtre extérieur Cogeco de Trois-Rivières.

Jean-Guy Legault fera équipe avec la directrice de création Émilie Grenon-Émiroglou et le musicien, arrangeur et réalisateur Alex McMahon, qui a accompagné de nombreux artistes québécois comme Daniel Bélanger et Ariane Moffatt.

Le spectacle hommage au groupe humoristique, qui a fait les beaux jours des années 1980 et 1990, s’intitule The Cirque. Ce titre, qui risque de faire grincer des dents les puristes de la langue française, serait, selon les créateurs, une référence à l’utilisation de l’article anglophone dans les noms de sketches de RBO, comme The Tounes ou The Spectacle.

The Cirque, qui sera à l’affiche de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières à partir du 17 juillet prochain (et ce jusqu’au 17 août) souhaite créer un « cabaret-club » à l’image de RBO. Les créateurs nous promettent de puiser dans le répertoire musical du groupe, mais aussi dans leur « monde éclaté, niaiseux et délicieusement baveux ».

Un premier extrait « réarrangé » de la chanson I want to pogne de RBO a été dévoilé jeudi, lors de la présentation de l’équipe de création et du titre du spectacle.

Ce nouveau spectacle acrobatique mêlant «virtuosité et autodérision », est le huitième spectacle de la série hommage du Cirque à Trois-Rivières, qui avait consacré les six premiers opus à des groupes ou chanteurs québécois (Beau Dommage, Robert Charlebois, Luc Plamondon, Les Colocs, Les Cowboys fringants, Les divas), avant de rendre hommage, l’an dernier à la légende du hockey, Guy Lafleur.