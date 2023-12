L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu annonce une première tête d’affiche pour son édition de 2024 : la chanteuse canadienne Avril Lavigne, qui a rythmé les années 2000 avec ses tubes pop-rock Complicated, Sk8er Boi et Girlfriend.

Avril Lavigne sera en spectacle le samedi 17 août, et les billets sont en vente depuis le lundi 11 décembre à 9 h.

« Nous sommes engagés à proposer une programmation dynamique et variée, et la venue d’Avril Lavigne en est la parfaite illustration. Son énergie scénique et son immense talent musical assureront une soirée exceptionnelle et mémorable pour nos festivaliers », a déclaré par communiqué Julie Brault, directrice générale du festival.

Cette annonce survient dans un contexte financier difficile pour le célèbre festival. En novembre, La Presse a révélé que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devait essuyer presque chaque année le déficit de l’évènement, confronté à l’« explosion des coûts de production et de main-d’œuvre ». Fin novembre, la Ville lui a accordé une subvention d’urgence de 2 millions de dollars pour payer ses comptes en souffrance auprès de fournisseurs locaux, a rapporté Le Canada français, selon qui une firme indépendante spécialisée sur la préparation des modèles d’affaires dans le domaine événementiel sera mise à contribution.

