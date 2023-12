La grande rencontre des arts de la scène et de la gastronomie se poursuit : Montréal en lumière a complété mardi le dévoilement de la programmation de sa 25e édition, tenue du 29 février au 10 mars, en annonçant le retour de Ben l’Oncle Soul et Émilie Simon. Son riche volet culinaire témoignera par ailleurs de préoccupations environnementales.

Vivre l’hiver

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Des festivaliers dégustent des guimauves sur le site extérieur de Montréal en lumière, en 2018.

L’idée maîtresse du festival Montréal en lumière est la même que celle qui a donné naissance au Festival international de jazz de Montréal il y a plus de 40 ans : dynamiser le centre-ville. Au creux de l’hiver, cette fois-ci. Pour « vivre l’hiver plutôt que de le subir », selon les mots de Jacques Primeau, directeur général de l’évènement. Cet évènement mêlant culture, arts de la table et activités extérieures a aussi une valeur sociale, à ses yeux. « C’est une contribution à notre santé mentale collective que de sortir et de se rencontrer », juge le producteur, qui fut l’un des porteurs et créateurs du Quartier des spectacles.

Créations culinaires

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Un plat préparé dans le cadre du volet gastronomique de Montréal en lumière, à l’hiver 2023.

L’imposant volet gastronomique de Montréal en lumière se distingue avec la venue de quantité de chefs étoilés Michelin, dont Emmanuel Pilon (Le Louis XV – Alain Ducasse à Monaco, jumelé à Simon Mathys du Mastard) et Julien Royer (du restaurant Odette, à Singapour, sera au Monarque). Le festival témoigne des préoccupations environnementales de notre époque en accueillant également huit chefs étoilés « vert » par Michelin dont Ed Tejada et Ryan Walker de Silo, établissement londonien qui fut le premier restaurant « sans déchet » au monde, Glenn Viel (à la Maison Boulud) et Caterina Ceraudo (chez Graziella). Notons par ailleurs que l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) accueillera pour deux soirs le chef autochtone Maxime Lizotte, de la nation Wolastoqiyik Wahsepekuk, établie près de Cacouna.

De grands spectacles intimes

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE The Storyville Mosquito en répétition, à l’automne 2019

Montréal en lumière avait déjà dévoilé les têtes d’affiche de ses spectacles qui auront lieu dans des salles d’envergure (Kronos Quartet, Lisa LeBlanc symphonique, Bruno Pelletier, etc.). Les concerts annoncés mardi seront quant à eux présentés dans des contextes plus intimes. Ben l’Oncle Soul chantera au Studio TD le 1er mars, Émilie Simon revient à Montréal le 7 au Gesù, Pierre Flynn se produira au même endroit le 27 février et Alex Nevsky y sera le 24, avec son projet instrumental De la beauté. Maurin Auxemery a par ailleurs insisté sur le retour de The Storyville Mosquito, spectacle que Kid Koala trimballe depuis 2019, et qui mêle musique, marionnettes et cinéma en direct. « Emmenez vos enfants ! », a-t-il lancé, parlant de l’évènement multidisciplinaire présenté le 2 mars à la Cinquième salle.

Jouer dehors

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La place des Festivals, en février 2019

Pas besoin de débourser un sou pour profiter de Montréal en lumière. Les abords de la Place des Arts seront une fois de plus animés : patin, parcours de luminothérapie et jeux, les possibilités seront nombreuses et détaillées en début d’année prochaine. Notons que, pour la première fois, la Nuit blanche aura lieu lors du premier week-end du festival (soit dans la nuit du 2 au 3 mars) et aura pour thème « le fantasme ». Des activités spéciales, dont certaines conçues avec Télé-Québec, ont été prévues pour divertir les enfants et les familles qui seront en relâche scolaire du 6 au 10 mars. Enfin, des personnages du spectacle du Cirque du Soleil KURIOS – Cabinet des curiosités contribueront à l’animation du site extérieur en interagissant avec la foule.