La créatrice nora chipaumire a ébloui le jury des Prix de la danse de Montréal, qui lui ont remis le Grand Prix de cette année 2023, notamment pour son œuvre Nehanda, un opéra-fleuve transdisciplinaire présenté lors de la dernière édition du FTA.

Née en 1965 au Zimbabwe, nora chipaumire est établie à New York, où elle se dédie au « live art », une approche artistique qui prend sa source dans le vivant lui-même, et où le corps cherche à développer et exprimer ce que les langues et les mots ne peuvent dire. Ses œuvres touchent au politique et évoquent notamment les questions coloniales. Elle s’est aussi démarquée avec son manifeste politique et concert en trois parties #Punk 100 % POP*NIGGA, qui a tourné un peu partout à travers le monde avant la pandémie, et Nhaka, un projet de recherche où elle étudie la nature des corps noirs et les produits de leur imagination.

Le jury a salué sa démarche singulière qui creuse les thèmes liés à l’histoire coloniale et à la résilience, ainsi que l’œuvre bouleversante qu’est Nehanda, « une expérience d’amour et un acte de justice, dans une forme ouverte et désoccidentalisante ». Le prix vient avec une bourse de 25 000 $.

Nouveau prix et autres lauréats

PHOTO DAVID CANNON, FOURNIE PAR PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL Fabien Piché est le récipiendaire du nouveau prix Fait à Québec

PHOTO SYLVIE-ANN PARÉ, FOURNIE PAR PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL Le sacre de Lila, d’Ismaël Mouaraki, remporte le prix de la Meilleure œuvre chorégraphique.

PHOTO FOURNIE PAR PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL Mecdy Jean Pierre aka Mystic Rootz a reçu le prix Interprète. 1 /3





Cette année, un tout nouveau prix fait son apparition : Fait à Québec veut mettre en lumière le travail d’un individu, organisme ou collectif de la Ville de Québec et de Wendake. C’est le talentueux interprète Fabien Piché, vu notamment dans des créations de Karine Ledoyen, Alan Lake, Paul-André Fortier et Parts+Labour_danse qui en est le premier récipiendaire.

Le chorégraphe Ismaël Mouaraki reçoit de son côté le prix de la Meilleure œuvre chorégraphique de l’année pour Le sacre de Lila, présentée en première à l’Agora de la danse en 2023, qui « met en scène avec délicatesse l’intimité et la vulnérabilité masculine », dans une rencontre féconde entre son Maroc natal et sa terre d’adoption, le Québec.

Le prix Interprète a de son côté été remis à Mecdy Jean Pierre – Mystic Rootz est son nom de scène – pour son solo Transelucide, présenté à Tangente, un alliage probant de sa maîtrise du popping et de ses racines afrodescentantes, et aussi pour son implication dans la communauté de street dance.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le prix Gestionnaire culturel a été remis à Pierre Des Marais.

Bien connu du milieu de la danse, où il évolue depuis 50 ans, notamment en tant que directeur artistique et général de Danse Danse qui en est à sa 26e saison, Pierre Des Marais a reçu le prix Gestionnaire culturel pour sa vision et son leadership.

Parmi les autres lauréats, notons le chorégraphe, interprète et producteur d’évènements Nicolas Zemmour (Prix Étincelle, pour sa promotion de la danse en Estrie), le chorégraphe, interprète et enseignante de bharata natyam Deepa Nallapan (prix Envol, pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse) et l’artiste Ivanie Aubin-Malo (prix Révélation).