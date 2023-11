Le spectacle Yvon Deschamps raconte La Shop s’annonce comme « un conte musical et humoristique qui se base sur une vision créative des textes » de l’humoriste et « sur une vingtaine de succès musicaux québécois ».

(Montréal) L’œuvre d’Yvon Deschamps servira d’inspiration pour un « spectacle de variétés » multidisciplinaire qui prendra la route l’automne prochain au Québec.

La Presse Canadienne

Le spectacle Yvon Deschamps raconte La Shop s’annonce comme « un conte musical et humoristique qui se base sur une vision créative des textes » de l’humoriste et « sur une vingtaine de succès musicaux québécois ».

Annoncé comme la première production d’une série Raconte de la maison Balyse, le spectacle présentera « un univers multiart, mélangeant le théâtre, l’humour, la musique, la danse, le cirque et la manipulation de marionnettes géantes ».

Le projet a été initié par le réalisateur Jean-François Blais (La Voix, En direct de l’univers, Belle et Bum), qui a convaincu Yvon Deschamps de sortir de sa « retraite ». L’humoriste a accepté de travailler sur les textes et d’être le narrateur du spectacle, sur vidéo. Les arrangements musicaux ont été confiés à Antoine Gratton et les quatre musiciens sur scène « font partie des personnages de l’usine », indique le communiqué des producteurs.

« Des 19 artistes sur scène, quatre principaux personnages inspirés du “gars de la shop” d’Yvon Deschamps, avec chacun leur personnalité bien distincte, prendront place sur scène afin de faire vivre une histoire où le drame, l’amour, l’amitié et la mort se côtoient », indique-t-on.

Le spectacle sera présenté en septembre à Granby puis à la Place des Arts de Montréal et au Grand Théâtre de Québec, avant de partir en tournée.

« Dans une ère où l’industrialisation et le remplacement des humains passent par l’arrivée de la machine et l’accès à l’intelligence artificielle, et où l’amour d’un patron exploiteur est presque infini, il sera facile de se demander “qu’ossa donne” ! », soulignent les producteurs.