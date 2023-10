Sphère MSG de Las Vegas

U2 donne le premier concert de sa résidence

(Las Vegas) On se serait cru à un spectacle typique de U2 en plein air : deux hélicoptères survolaient le ciel étoilé et braquaient leurs projecteurs sur le désert de Las Vegas et le chanteur Bono, qui s’agenouillait au sol pour chanter Vertigo.