La compagnie de danse spécialisée en breaking The Ruggeds sillonnera le Québec pour une première fois à l’automne.

Du 22 septembre au 7 octobre, les danseurs hollandais monteront sur scène dans neuf villes pour y présenter le spectacle athlétique Adrenaline.

« Alliant les acrobaties circassiennes à l’exigence des styles de danse hip-hop, jungle, house et breakbeats, ce spectacle explore la quête incessante de l’adrénaline dans la société contemporaine, interrogeant ce besoin d’incertitude qui brouille les chemins prédéterminés », souligne la troupe par communiqué.

Cette œuvre reprend la signature qui a fait connaître la compagnie lors de ses apparitions au concours américain World of Dance et dans le vidéoclip Where Are Ü Now, de Justin Bieber.