Trois nouvelles représentations de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris ont été annoncées mardi les 11 et 12 août prochain à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Ces dates s’ajoutent aux neuf représentations qui auront déjà lieu à compter du 2 août.

En plus de Montréal, la plus grande ville américaine offrira également 27 représentations en français de la célèbre comédie musicale au Lincoln Center de New York. L’équipe prendre ensuite la route vers la métropole québécoise, avant de finir sa tournée à Paris pour la célébration des 25 ans de la pièce. En 2022, Notre-Dame-de-Paris a accueilli plus de 100 000 spectateurs à travers différentes villes canadiennes.

Parmi les artistes de la distribution, on compte notamment Daniel Lavoie, Elhaida Dani, Angelo Del Vecchio, et Martin Giroux.

Notre-Dame-de-Paris est signé par Luc Plamondon et Richard Cocciante, d’après l’œuvre de Victor Hugo, et compte, à ce jour, plus de 5000 représentations dans 20 pays. Joué dans neuf langues, ce spectacle a rassemblé plus de 11 millions de spectateurs à travers le monde depuis sa création en 1998.