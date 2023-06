Le contingent d’artistes québécois, auquels s’ajoutent Dubmatique, Clerel et Josiane, offrira des performances aux côtés de Jann Arden, Jojo Mason, Madison Violet, Aysanabee, Josh Q, Dax et Preston Pablo pour célébrer la fête du Canada.

Le spectacle du 1er juillet qui aura lieu au parc des Plaines-LeBreton à Ottawa sera animé par Isabelle Racicot. Il sera diffusé en direct sur ICI Radio-Canada Télé, ICI, Tou. TV, CBC Television et CBC Gem à partir de 20 h.

La soirée se conclura par un feu d’artifice aux alentours de 22 h.

Une cérémonie aura également lieu à partir de 11 h, elle aussi sera télédiffusée. Animée par Rebecca Makonnen, elle célébrera la diversité et comprendra un volet sur l’identité autochtone et la citoyenneté. Parmi les artistes invités, on retrouvera Pierre Kwenders, Delhi 2 Dublin, Tyler Shaw, Josiane, Diyet, Katia Rock et Marie-Josée Dandeneau.

D’ici au 6 juin, le public peut voter pour la chanson de l’année. Une chanson francophone et une anglophone. Les deux chansons « gagnantes » seront interprétées le 1er juillet. Côté franco, le choix est : Fou, n’importe où, de Daniel Bélanger ; Oublie-moi, de Cœur de Pirate ou On va s’aimer encore, de Vincent Vallières. Chez les anglos : Still The One, de Shania Twain ; Basement Apartment, de Sarah Harmer ou Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell.