La compagnie de cirque, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, s’associe au géant du monde des croisières, Princess Cruises, afin de présenter trois spectacles sur son plus grand navire.

La Presse

Le Cirque Éloize annonçait lundi une entente de cinq ans avec la compagnie maritime américaine, qu’il mettra à l’eau au début de l’année prochaine un nouveau navire, le plus imposant de sa flotte, baptisé le Sun Princess.

Le Dôme, un lieu de divertissement situé sur le pont supérieur de cette grosse embarcation, accueillera trois spectacles imaginés par la compagnie fondée aux Îles-de-la-Madeleine : Blue, Come Fly Away et Artbeat. Huit artistes figureront dans chacune de ces créations. Les disciplines aériennes comme le cerceau, le mât aérien et le tissu acrobatique bénéficieront tout particulièrement de la hauteur offerte par cette enceinte, ainsi que de la vue sur l’océan, explique-t-on.

Le Sun Princess, qui est présentement en construction en Italie, pourra faire monter à son bord 4300 personnes.