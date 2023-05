Le spectacle Love sera suspendu à la fin de 2024, mais des ententes à long terme ont été conclues pour six autres productions

Le spectacle hommage du Cirque aux Beatles, Love, présenté depuis 2006 à l’hôtel-casino The Mirage de Las Vegas, sera « mis en arrêt pendant une période indéterminée » à la fin de 2024.

La suspension de The Beatles, Love, permettra au nouveau propriétaire du Mirage, Hard Rock International – qui a fait l’acquisition de l’hôtel-casino au mois de décembre dernier pour la coquette somme de 1 milliard US –, de faire des travaux de transformation majeurs.

La nouvelle nous a été confirmée mercredi par Daniel Lamarre, aujourd’hui vice-président directeur du conseil d’administration du Cirque du Soleil.

Dans un communiqué publié lors de l’acquisition, Hard Rock International avait laissé entendre que le spectacle du Cirque prendrait fin en 2023. « On a gagné une année supplémentaire », nous dit Daniel Lamarre, qui a bon espoir que Love, mis en scène par Dominic Champagne, reprendra l’affiche par la suite. Le contrat devrait être signé dans les prochains jours.

PHOTOMONTAGE FOURNI PAR HARD ROCK INTERNATIONAL Maquette du Mirage transformé, empruntant une forme de guitare

« Nous avons une excellente relation avec eux. J’ai rencontré le PDG de Hard Rock [Jim Allen] plusieurs fois. Ils ont plusieurs autres activités à Vegas, donc on regarde ce qu’on peut faire ensemble. Ça va culminer sur quoi ? Je ne le sais pas encore, mais ça évolue de mois en mois. »

Les travaux au Mirage, qui devraient s’étendre sur une période d’au moins deux ans, commenceront en 2025. L’hôtel-casino prendra notamment la forme d’une guitare.

19 années de contrat de plus… au total

Les autres spectacles du Cirque présentés à Las Vegas sont bien en selle. Et pour cause. La Presse a également appris que pendant la pandémie, le nouveau PDG du Cirque, Stéphane Lefebvre, et son prédécesseur, Daniel Lamarre, ont conclu des ententes à long terme avec MGM et Treasure Island, hôtes des six spectacles du Cirque sur la Strip, en plus du spectacle de Blue Man Group (dont il est propriétaire).

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le PDG du Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre, avec son prédécesseur, Daniel Lamarre, vice-président directeur du conseil d’administration

MGM est notamment propriétaire des MGM Grand, New York-New York, Mandalay Bay, Bellagio, Luxor et, jusqu’à récemment du Mirage (vendu à Hard Rock International). Treasure Island, propriété du milliardaire Phil Ruffin, est l’hôte de Mystère, premier spectacle du Cirque – créé en 1993.

« Pendant la pandémie, il y avait beaucoup d’insécurité », rappelle Daniel Lamarre.

Notre rôle était alors de démontrer qu’au moment [où la pandémie serait] terminée, le Cirque allait pouvoir retrouver une certaine stabilité. C’est dans ce contexte qu’on a ajouté des années de contrat à nos spectacles. Pour un total de 19 ans [si on additionne les ajouts d’années de chacun des six contrats]. Daniel Lamarre, vice-président directeur du conseil d’administration du Cirque du Soleil

Le Cirque n’a pas voulu préciser le nombre d’années de prolongation de contrat pour chacun de ses spectacles.

Mad Apple bien lancé

Un an après son lancement, le spectacle Mad Apple – qui a remplacé Zumanity au New York-New York – se porte bien, assure Daniel Lamarre. « C’est un grand succès, dit-il. On parle d’un taux d’occupation de plus de 80 %. La formule cabaret, avec de la danse, de la musique et des numéros d’humour qui changent périodiquement, fonctionne très bien. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La première de Mad Apple a eu lieu au mois de mai 2022.

Quant à Kà, créé en 2004 au MGM Grand dans une mise en scène de Robert Lepage, il n’est pas question de le retirer de la programmation de Vegas pour l’instant.

« Au moment où on se parle, ce n’est pas dans les plans. Kà performe encore plutôt bien, mais il y a un dialogue constant avec MGM. Il faut continuellement avoir dans nos cartons des projets de nouveaux spectacles qu’on peut amener à Vegas, Orlando ou ailleurs. »

En ce moment, on a deux ou trois nouveaux concepts qu’on regarde pour être prêts le jour où un théâtre se libérera pour s’assurer que ce soit le Cirque qui va l’occuper. Daniel Lamarre

Concernant O, le spectacle-vedette du Cirque à Vegas – créé par Franco Dragone en 1998 –, il a repris de plus belle.

« Ce spectacle dépasse tout entendement, nous dit Daniel Lamarre. On n’est jamais en bas de 90 % [de taux d’occupation]. The Phantom of the Opera a vendu pour 1,4 milliard en billets. O est rendu à 2,4 milliards de recettes depuis sa création. C’est un succès mondial unique. »

Diversifier l’offre

Si Las Vegas a toujours été pour le Cirque une source de revenus importante – on parle d’environ 50 % des profits de l’entreprise –, la direction cherche aujourd’hui à diversifier ses marchés pour « mieux équilibrer » son portfolio de spectacles.

On a une responsabilité d’aller dans d’autres marchés. Daniel Lamarre

« On va lancer un spectacle permenant de type cabaret à Hawaii, mais on veut cibler d’autres marchés touristiques comme on l’a fait avec Joyà, à Playa del Carmen, au Mexique, détaille Daniel Lamarre. Il y a des discussions en cours en ce moment pour quatre ou cinq spectacles. »

Des destinations touristiques, donc, mais sans oublier les grandes capitales du divertissement comme Londres ou New York, toujours sur le radar du Cirque.

Pour autant, le Cirque n’a pas l’intention de laisser sa place à Vegas. « Tant qu’on va avoir des théâtres disponibles de la part de MGM, on n’hésitera pas à ajouter des spectacles. Six est un minimum pour nous. Je pourrais facilement nous imaginer avec sept ou huit spectacles. »

Pour mener ces projets de spectacles à terme, Stéphane Lefebvre et Daniel Lamarre peuvent maintenant compter sur Matt Nichols, qui a été nommé grand patron de la création et de la production, et Michel Laprise (Drawn to Life), qui est maintenant le nouveau Guide créatif du Cirque.

Le Cirque à Vegas actuellement Mystère (1993), au Treasure Island. Mise en scène : Franco Dragone.

O (1998), au Bellagio (MGM). Mise en scène : Franco Dragone.

Kà (2004), au MGM Grand (MGM). Mise en scène : Robert Lepage.

The Beatles, Love (2006), au Mirage (Hard Rock International). Mise en scène : Dominic Champagne.

Michael Jackson One (2013), au Mandalay Bay (MGM). Mise en scène : Jamie King.

Mad Apple (2022), au New York-New York (MGM). Mise en scène : Simon Painter.

Blue Man Group (2015), au Luxor (MGM).