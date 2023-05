Avec moins de deux heures de préavis, la chanteuse américaine Lizzo a annoncé jeudi qu’elle devait reporter son concert au Centre Bell le soir même, en raison de problèmes de santé.

« C’est la deuxième fois que je dois annuler une performance en raison d’un problème de santé de toute ma carrière. Je vais me reprendre, je vous le promets, Montréal. Je suis désolée. »

Lizzo, sous une couverture, un masque sur le visage, l’air affaibli, a partagé vers 18 h 30 jeudi soir une vidéo d’une minute dans laquelle elle annonce le report de son spectacle prévu le soir même. Malade depuis la veille, elle s’est réveillée avec des symptômes encore plus sévères, et se voit forcée de se reposer, a-t-elle indiqué.

La populaire interprète de About Damn Time devait monter sur la scène du Centre Bell ce soir dans le cadre de sa tournée Special, qui l’a menée dans de nombreuses villes d’Amérique du Nord et d’Europe ces derniers mois.

« Salut Montréal. J’avais un mal de tête hier, je suis allée me coucher. Mais je me suis réveillée ce matin et c’était pire, j’avais des frissons et ma tête me fait mal », explique également Lizzo dans sa vidéo Instagram, le souffle court.

« Si c’est juste un rhume, normalement, je me lave, je mange et ça s’améliore. Mais ça a empiré. Je pense que c’est la grippe. Je dois prendre la triste décision d’annuler [le concert] aujourd’hui. Je veux trouver une date pour reporter. Mais je ne peux pas performer ce soir. »

En réponse à la vidéo, de nombreuses personnes, dont des fans montréalais, lui ont souhaité de prendre du mieux rapidement.

« Sur ordre du médecin, Lizzo sera dans l’impossibilité de présenter son spectacle ce soir. Une nouvelle date de spectacle sera annoncée sous peu », a indiqué le promoteur montréalais evenko aux alentours de 19 h jeudi, soit l’heure à laquelle les portes du Centre Bell devaient ouvrir. La première partie du concert, une performance de la rappeuse Latto, devait débuter à 20 h.

« Dans l’intervalle, les détenteurs de billets sont priés de conserver leurs billets qui seront valides pour la nouvelle date de spectacle », a ajouté evenko.