Qui sera à la Place Bell de Laval du 22 au 25 juin dès 10 h (le matin) ? Des centaines de parents avec leurs enfants pour voir sur scène les personnages de La Pat’Patrouille.

Des représentations du spectacle intitulé Les héros s’unissent auront également lieu à 14 h et 18 h, ainsi qu’au Centre Vidéotron de Québec du 6 au 9 juillet.

On annonce « un spectacle interactif dans lequel les membres du public deviennent les héros ». Bien entendu, Ryder et ses acolytes canins devront se mesurer à leur plus grand défi à ce jour, soit mettre fin au chaos causé par le maire Hellinger qui a cloné Chien-Robot.

Si des parents veulent gâter leurs petits même s’ils peinent à endurer l’hymne de mission de La Pat’Patrouille, ils devront débourser au moins 74,50 $ par billet.

Ils ont le temps d’y penser puisque la mise en vente est le 28 avril dès 10 h.