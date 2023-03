Le Festival d’opéra de Québec a annoncé la première d’un opéra de Christian Thomas adapté de la pièce de Michel Tremblay Messe solennelle pour une pleine lune d’été.

On annonce une participation des Violons du Roy, une mise en scène d’Alain Zouvi et une scénographie de Jean Bard.

La première de l’opéra dont la distribution sera 100 % québécoise aura lieu à la salle Raoul-Jobin du Palais-Montcalm le 29 juillet, suivie de deux représentations.

Si Messe solennelle pour une pleine lune d’été est une pièce méconnue de l’œuvre de Michel Tremblay, le Festival de l’opéra de Québec souligne à quel point elle se prête à l’opéra avec des personnages qui parlent d’amour et de désamour en s’exprimant de leurs balcons tout « en admirant la chaude lune du mois d’août ».

Aussi au programme lors du 12e Festival d’opéra de Québec, Roméo et Juliette : la fraîcheur d’une nuit d’été enrobée de passions et d’amour absolu avec le ténor Thomas Bettinger et la soprano Hélène Carpentier dans une mise en scène de Pierre-Emmanuel Rousseau et une direction musicale assurée par Laurent Campellone.

Le public pourra aussi voir ce qu’on annonce comme « une lecture » de La Fille sans régiment de Donizetti.

Le festival se déroule du 23 juillet au 2 août.