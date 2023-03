Robert Smith et ses collègues de The Cure seront à Montréal le 16 juin prochain dans le cadre de la tournée Lost World.

The Cure veut s’assurer que le prix des billets de sa prochaine tournée Lost World Tour demeure raisonnable, a indiqué son chanteur Robert Smith dans une série de messages Twitter écrits à la veille de l’ouverture de la vente des billets de la tournée de 30 dates qui s’arrêtera à Montréal le 16 juin prochain.

Tout d’abord, les billets doivent être achetés grâce au système Fan vérifié, après quoi ils ne peuvent pas être transférés, ce qui vise à empêcher les revendeurs à faire des profits indécents à la revente. Les amateurs qui ne seraient pas en mesure d’assister au spectacle pourront les revendre, mais au prix coûtant. Il est aussi possible de procéder à un échange de valeur égale.

Dans le même ordre d’idée, Robert Smith a indiqué que son groupe a exigé d’avoir le dernier mot sur le prix des billets, qui ne seront donc pas « instantanément et horriblement déformés par la revente, a écrit le vétéran chanteur sur Twitter. Nous n’avons pas autorisé la tarification dynamique, la hausse soudaine des prix et les tarifs platine, parce qu’il s’agit d’une sorte d’arnaque, n’est-ce pas ? » Smith a qualifié les revendeurs comme étant des experts « sophistiqués » qui achètent les billets pour les revendre sur des plateformes telles que Vivid, Stubhub et Seatgeek.

Les efforts de The Cure pour combattre la revente de billets arrivent après une saison où les prix des billets des grands spectacles ont été gonflés de façon astronomique à cause de la revente et de la tarification dynamique, qui ajuste les prix en fonction de la demande.