La tournée Jurassic World s’arrêtera à Montréal et à Québec en septembre prochain.

Un tyrannosaure de plus de 40 pieds, un grand vélociraptor et une trentaine d’autres dinosaures grandeur nature fouleront le sol du Centre Bell et du Centre Vidéotron en septembre.

La tournée Jurassic World s’arrêtera à Montréal, du 8 au 10 septembre, et à Québec, du 28 septembre au 1er octobre.

Destiné à toute la famille, le spectacle dans lequel des scientifiques tentent de sauver des dinosaures d’une fin tragique promet d’en mettre plein la vue avec ses décors, ses projections et, bien entendu, ses créatures préhistoriques.

Les amateurs de la série animée de Netflix Jurassic World : Camp Cretaceous y reconnaîtront d’ailleurs Petite Bosse, un bébé dinosaure amical qui devient adulte étonnamment rapidement.