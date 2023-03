Le spectacle produit par Québec Issime depuis 20 ans au Théâtre Maisonneuve n’a pas été programmé au mois de décembre prochain. Le producteur Robert Doré déplore la décision « cavalière » de la Place des Arts.

Robert Doré ne s’explique toujours pas la décision de la Place des Arts, qui l’a avisé de sa décision de déprogrammer son spectacle du temps des Fêtes le 21 décembre dernier (pour accueillir une nouvelle production), en plein durant la série de représentations de Décembre.

« J’ai trouvé ça cavalier, a-t-il confié à La Presse. Si j’avais su, je n’aurais pas investi un demi-million pour relancer la production, lance-t-il. On était en redémarrage. Vous savez, Décembre, c’est un spectacle, un public, mais c’est aussi 200 emplois dans le milieu culturel qui y sont rattachés. »

La superproduction, conçue à la demande de la Place des Arts il y a 20 ans, rappelle Robert Doré, s’inspirait du spectacle annuel du Radio City Music Hall de New York, mais en rendant hommage à la chanson québécoise.

« Pour nous la Place des Arts, c’est une fierté extraordinaire, nous dit Robert Doré. On est parti du Saguenay pour créer ce spectacle à Montréal. Un spectacle qui fait maintenant partie de nos traditions du temps des Fêtes. Trouvez-moi un autre producteur privé qui a installé un spectacle à Montréal pendant 20 ans ! »

Est-ce que le public était toujours au rendez-vous ? « Écoutez, au mois de décembre dernier, c’est sûr qu’on était en post-pandémie, donc il y avait encore de l’insécurité. » Selon M. Doré, pour justifier l’abandon de Décembre la directrice de la programmation de la Place des Arts a invoqué « le renouvellement de l’offre hivernale » et le « développement du public ».

« Je trouve ça inacceptable, insiste Robert Doré. Écoutez, même pendant la pandémie, on a produit le spectacle Décembre [en ligne]. On a vendu 16 000 liens web. Personne d’autre n’a fait ça. Il y a 100 000 Québécois qui ont vu le show dans leur salon pendant le confinement, qui ont vécu deux heures de bonheur parce qu’un producteur a pris un risque et a investi de l’argent. »

L’avenir de Décembre, qui réunissait sur scène une vingtaine d’interprètes (et autant de techniciens), est maintenant plus qu’incertain. « Ils nous ont proposé d’aller à la Maison symphonique ou chez Duceppe, mais ce ne sont pas des salles adaptées pour ce spectacle » regrette Robert Doré, qui a aussi sondé le Grand Théâtre de Québec, qui ne peut malheureusement pas accueillir la production.

Robert Doré n’exclut pas de créer une version « plus petite », « mais il va falloir investir 1,5 million pour créer une nouvelle production. Je ne sais pas si on peut se le permettre. On est toujours à l’écoute, à la recherche de solutions, mais peut-être que cette aventure-là est terminée. »