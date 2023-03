Margie Gillis

Amoureuse de la vie

Pionnière de la danse moderne au pays, Margie Gillis souligne ses 50 ans de carrière avec Old, son solo qui sera créé à l’Agora de la danse. L’artiste se demande « comment vieillir », dans un monde propulsé par la jeunesse et la nouveauté. Avec amour et sagesse.