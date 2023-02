Joël Legendre travaille à l’écriture d’un théâtre musical basé sur l’œuvre de Marie Laberge. Le metteur en scène et animateur en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine.

C’est en relisant la première pièce de théâtre à laquelle il a assisté alors qu’il était adolescent, une œuvre de Marie Laberge, qu’il a eu l’idée de ce projet.

« J’ai aussitôt écrit à l’autrice via les réseaux sociaux, car je ne l’avais jamais rencontrée. Je lui raconte ainsi ma vision d’écrire un théâtre musical à partir de son œuvre. Je lui envoie, quelques semaines plus tard, une première chanson et la suite verra assurément le jour sur les planches… », a-t-il indiqué sur Instagram et Facebook.

Dans ce même message, il qualifie l’amitié qui l’unit désormais à Marie Laberge de « cadeau de la vie ». « Nos correspondances et nos moments partagés ensemble m’inspirent énormément dans cette création et j’ai vraiment hâte de vous en dire plus ! », a-t-il ajouté.

Celui qu’on peut notamment entendre à la radio sur les ondes de Rouge FM a d’ailleurs participé à l’émission En direct de l’univers consacrée à l’autrice samedi dernier.

Dans un avenir plus rapproché, Joël Legendre signera la mise en scène de l’adaptation du film Bodyguard en comédie musicale. Celle-ci sera présentée dès le 30 mars à Montréal et l’été prochain à Québec.