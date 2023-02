Lauréate du prix Envol aux Prix de la danse de Montréal 2022, Claudia Chan Tak présente sur scène la deuxième itération de son solo identitaire Au revoir zébu, qui explore les rituels en lien avec le deuil.

En novembre dernier, l’artiste pluridisciplinaire Claudia Chan Tak a reçu avec beaucoup d’émotion le prix Envol pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse aux Prix de la danse de Montréal. L’engagement de la créatrice ne date pas d’hier, mais le racisme vécu par la communauté asiatique durant la pandémie – cristallisé par la tuerie de femmes asiatiques à Atlanta en 2021 – a fait d’elle une militante, dit l’instigatrice du Bottin artistique et asiatique au Québec et commissaire à la diversité pour le festival Phénoménam, qui fait aussi partie de la Coalition asiatique pour une relève émancipatrice. « Tout cela m’a vraiment permis d’aller à la rencontre de ma communauté, de créer de nouveaux liens », remarque-t-elle.

Issue du monde des arts visuels, Claudia Chan Tak s’est fait connaître comme cinéaste et vidéaste, en réalisant notamment des bandes-annonces pour plusieurs chorégraphes québécois, en plus de signer quelques courts métrages, avant de suivre une formation en danse contemporaire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où elle a effectué un mémoire-création explorant les liens entre genre documentaire, identité culturelle et danse.

Elle est née au Québec de parents d’origine chinoise et malgache, et la recherche identitaire a toujours été au cœur de la démarche artistique, mais aussi documentaire, de l’artiste. De ce processus créatif est né le solo autobiographique Moi, petite Malgache-Chinoise. Un voyage en Chine, où elle a notamment retrouvé la maison de son grand-père, a été le point de départ de ce travail chorégraphique qui a aussi été présenté sous forme d’exposition.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La mort de la grand-mère de Claudia Chan Tak a été le point de départ d’Au revoir zébu.

Avec Au revoir zébu, elle a voulu cette fois reconnecter avec son identité malgache, après avoir passé des années à creuser sa culture chinoise. Le point de départ a été la mort, en 2018, de sa grand-mère, qui demeurait à Madagascar. « J’ai appris son décès pendant que je travaillais sur une robe en paillettes. Je ne savais pas du tout comment dealer avec mes émotions, donc j’ai cousu, sans arrêter, durant un an. Ç’a été mon rituel pour vivre ce deuil-là. »

De là est née la première itération d’Au revoir zébu, un solo autobiographique avec comme élément central cette robe à paillettes qui remplit entièrement la scène. La création est inspirée du zébu, un bovidé qui a une place centrale dans les rites funèbres à Madagascar, et aussi d’un rituel nommé « le retournement des morts », où après sept ans, les morts sont sortis de terre et enveloppés dans de nouveaux tissus avant d’être retournés à la terre.

Je la trouve belle, mon identité, et j’en suis fière. C’est vraiment une chance d’avoir le temps de la creuser, de m’instruire, de créer des ponts. Pour cette création, je me suis entourée d’un musicien malgache et d’une conseillère artistique malgache-chinoise. Ça m’a nourrie énormément. Claudia Chan Tak, artiste pluridisciplinaire

Puis la pandémie est arrivée, laissant de nombreux endeuillés sur son passage. « Je me suis demandé : comment on fait pour dire au revoir si on est confinés, si on ne peut plus voyager ? Ça a été tellement beau pour moi, ce projet-là. Je me suis dit que peut-être d’autres personnes avaient besoin de parler de deuil et de faire quelque chose de créatif », se remémore-t-elle.

Elle est donc allée à la rencontre de gens de tous les âges, milieux sociaux et communautés, afin de discuter avec eux de la mort, du deuil sous toutes ses formes, de rituels. Tout en faisant partager ses expériences et réflexions, chaque participant était invité à fabriquer des fleurs avec des retailles de tissus recyclés ; fleurs qu’elle a apposées une à une sur une longue jupe-traîne, élément central du deuxième solo qu’elle a ainsi créé, faisant d’Au revoir zébu une œuvre en deux parties distinctes.

« Chaque fleur me rappelle une personne, son histoire. Sur scène, je porte ces deuils-là, ces histoires dans mon corps. La robe devient un totem. Je travaille beaucoup avec des images symboliques. Il y a quelque chose de sculptural dans ma recherche. On associe souvent la mort à quelque chose de triste, de froid, de tabou, mais il y a pour moi quelque chose de très beau dans cette rencontre. »

À La Chapelle, les 13, 14 et 16 février

Aussi à l’affiche

Racontars arctiques

PHOTO LOUIS-MARTIN LEBLANC, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE AUX ÉCURIES Racontars arctiques suit le destin de chasseurs-trappeurs du Groenland.

Présenté l’an dernier au Festival de Casteliers (et reçu avec beaucoup d’éloges), le spectacle Racontars arctiques est de retour aux Écuries. Ici, marionnettes de table, musique et bruitage en direct sont mis à profit pour raconter les histoires truculentes et pleines d’humanité du bédéiste danois Jorn Riel. Ce dernier, qui a séjourné 16 ans au Groenland, raconte les péripéties de chasseurs-trappeurs à l’aube des années 1950. Une comédie poétique qui agit comme une bouffée d’air frais. À savoir : le spectacle est destiné aux adultes et aux enfants de plus de 8 ans. Aux Écuries, du 7 au 11 février.

Stéphanie Morin, La Presse

Chambres d’écho

PHOTO PHILIPPE DUCROS, FOURNIE PAR L’ESPACE LIBRE Dans Chambres d’écho, le Québécois Philippe Ducros raconte notamment son voyage au Liban, sur les traces de son amie Samia.

Le dramaturge et metteur en scène Philippe Ducros est allé deux fois en Syrie dans les années 2000. Il a trouvé sur place de nombreux amis, mais aussi l’inspiration pour sa nouvelle pièce Chambres d’écho. Il raconte ici le destin de Samia (Mounia Zahzam), Syrienne restée sous les bombes, et d’un Québécois prénommé Philippe (Étienne Pilon). En 2019, ce dernier décide de rejoindre celle avec qui il correspond depuis quatre ans sur Facebook. Son plan : passer par le Liban. Mais à Beyrouth, la colère populaire gronde aussi… Une pièce sur les différents destins bouleversés par le nouvel ordre mondial. À Espace Libre, du 14 février au 4 mars.

Stéphanie Morin, La Presse

Le futur

PHOTO JULIEN BLAIS, FOURNIE PAR L’USINE C Le futur de Martin Bellemare propose une relecture du mouvement futuriste.

Le dramaturge Martin Bellemare s’installe à l’Usine C avec sa plus récente pièce, sobrement intitulée Le futur. Armé d’un puissant « désir de combattre l’injustice », l’auteur de Cœur minéral (prix du Gouverneur général 2020) propose une relecture du mouvement futuriste du siècle dernier en posant sa loupe sur la société d’aujourd’hui, où la science et les technologies font souvent foi de tout et où les traditions sont vite rejetées. La pièce, mise en scène par Geneviève L. Blais, réunit Catherine-Amélie Côté, Noémie Godin-Vigneau, Skyler Gibbs et Alek Langevin (en alternance). À l’Usine C, du 14 au 23 février.

Stéphanie Morin, La Presse

Les danseurs étoiles parasitent ton ciel

PHOTO XAVIER CYR, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER La salle Fred-Barry présente Les danseurs étoiles parasitent ton ciel.

L’autrice Jolène Ruest a adapté pour la scène, de concert avec le metteur en scène Jonathan Caron, son roman Les danseurs étoiles parasitent ton ciel. On y fait la rencontre de Prunelle, jeune diplômée en ballet qui partage son temps entre les séances d’entraînement et son emploi au Dairy Queen, rue Sainte-Catherine. Avec Javel, un exterminateur, elle fera la redécouverte du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Une création « à l’humour sagace » qui rend hommage à la solidarité des quartiers populaires. Avec Andréanne Daigle dans le rôle de Prunelle. À la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, du 14 février au 4 mars.

Stéphanie Morin, La Presse

Paysages de papier

PHOTO STÉPHANE NAJMAN, FOURNIE PAR LA MAISON THÉÂTRE Dans Paysages de papier, trois danseurs-interprètes entrent en interaction avec une large feuille de papier.

La chorégraphe Estelle Clareton a annoncé récemment la fermeture de sa compagnie Créations Estelle Clareton en juin 2023, après 24 ans d’existence. D’ici là, une ultime tournée de sa très réussie création Paysages de papier aura lieu de février à avril, pour un total d’une quarantaine de représentations dans plusieurs villes à travers le Québec. Dans cette pièce destinée à un public de 4 à 10 ans, trois danseurs-interprètes entrent en dialogue avec une immense feuille de papier. C’est par elle qu’ils expriment leurs désirs, leurs peurs, leurs rêves, dans une danse tantôt froissée, tantôt pliée ou déchirée. Autour des corps, le papier devient voile claquant au vent ou queue de sirène. Ce spectacle sans paroles, d’une durée de 50 minutes, se veut une célébration à la capacité d’imaginer et à l’importance de prendre le temps de ressentir les choses. À la Maison Théâtre, du 8 au 26 février, puis à Laval, Québec et Belœil.

Stéphanie Morin, La Presse

Miigis : La Panthère d’eau

PHOTO VAUGHN RIDLEY, FOURNIE PAR DANSE DANSE Les interprètes de Red Sky Performance, Kristin DeAmorim, Joey Arrigo, Falciony Patino-Cruz, Moria Blaise et Katie Couchie

La compagnie Red Sky Performance est de retour à Danse Danse avec une nouvelle création. Miigis : La Panthère d’eau continue dans la lignée qui a fait connaître la compagnie de danse contemporaine autochtone, cette fois autour du symbole du coquillage miigis, représentant le voyage originel du peuple anichinabé (ojibwé) de la côte atlantique jusqu’aux Grands Lacs, des eaux salées aux eaux douces, dans un spectacle fusionnant danse, athlétisme, musique live et projection vidéo, qu’on dit porté par l’extraordinaire énergie des interprètes. Une réflexion en mouvement sur le pouvoir de la nature, les archétypes ancestraux et le cycle de la vie. Au Studio-Théâtre de l’édifice Wilder, du 14 au 18 février.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse