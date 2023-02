Lil Wayne et The Kid Laroi au festival Metro Metro

Les rappeurs Lil Wayne, Jack Harlow, Lil Baby et The Kid Laroi seront les têtes d’affiche du festival Metro Metro, qui se déroulera sur l’esplanade du Stade olympique, du 19 au 21 mai prochain.

Pour Lil Baby, qui s’est produit tout récemment pendant l’émission Saturday Night Live, il s’agit d’un retour, car il était aussi sur l’une des deux scènes du festival l’an dernier. On ignore toutefois s’il entend réserver une nouvelle surprise au public montréalais, lui qui avait accueilli sur scène le rappeur vedette Drake pour quelques morceaux. Quant à Lil Wayne, l’arrêt montréalais survient quelques jours seulement après la fin à Los Angeles de sa tournée Welcome To Tha Carter Tour, dont les dates ont été annoncées ce mardi.

Parmi les autres artistes invités, on peut notamment parler des Américains Cordae, Coi Leray, Lil Tjay et Yeat, qui seront accompagnés des rappeurs canadiens et québécois Sarahmée, Nav, Killy, Murda Beatz et Mikezup, entre autres.

Metro Metro, qui a présenté ses premiers spectacles en 2019, s’affirme de plus en plus comme le plus grand festival de musique urbaine au Canada, avec une offre musicale consacrée au hip-hop, au rap, au rhythm & blues et à la musique latine.

Les billets seront mis en vente ce vendredi dès midi.