Casse-Noisette, présenté par les Grands Ballets Canadiens, est l’un des ballets les plus populaires du monde et une tradition à Montréal, depuis 1964, sur la musique de Tchaïkovski. La première soliste Anya Nesvitaylo aura à ses côtés sa fille Katia Onyshchenko qui fait aussi partie de la distribution.

Anya Nesvitaylo adore ce classique du temps des Fêtes, qu’elle a dansé un nombre incalculable de fois. « C’est tellement magique », dit celle qui a été promue première soliste, cette année, aux Grands Ballets Canadiens.

Dans le monde entier, on se prépare chaque année pour Casse-Noisette. C’est une grande et belle production, c’est une tradition de Noël. Il y a cette joie de danser avec les enfants, on sent la fébrilité et l’excitation dans les coulisses. Anya Nesvitaylo

Elle incarne plusieurs rôles dans Casse-Noisette. Selon les représentations, elle joue la Reine des neiges, la fée Dragée et L’Orientale. Cette année est particulière à ses yeux, car elle danse avec Katia, sa fille de 8 ans, qui interprète une petite souris. « C’est amusant, car la petite souris veut gagner la bataille. Elle attaque Casse-Noisette », confie Katia Onyshchenko.

C’est sa deuxième expérience sur scène avec sa mère, car elle a joué dans Vendetta : Storie di mafia, en 2018, à 4 ans. « J’aime voir danser ma mère », dit-elle, timidement. Mais est-ce qu’elle en fera aussi son métier ? « Je ne sais pas », répond-elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Anya Nesvitaylo et sa fille Katia Onyshchenko dans les coulisses de Casse-Noisette

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Anya Nesvitaylo se prépare à entrer en scène.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Anya Nesvitaylo a été promue première soliste cette année aux Grands Ballets Canadiens.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Anya Nesvitaylo incarne plusieurs rôles dans Casse-Noisette, dont celui de la Reine des Neiges.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Anya Nesvitaylo a été engagée par les Grands Ballets Canadiens en 2015.









Née en Ukraine, Anya a étudié à l’école du ballet de Kharkiv, où elle a fait ses débuts en 2001. Puis elle est partie en Égypte où elle a été soliste au Cairo Opera House pendant quatre ans. « J’ai toujours rêvé de voyager et d’aller travailler à l’étranger pour vivre des expériences différentes. On m’a proposé l’Égypte et je me suis dit : pourquoi pas ! Avec du recul, je me demande comment ma mère a fait pour me laisser partir, car j’avais seulement 18 ans ! », se souvient-elle.

C’est là qu’elle rencontre son mari, Sascha Onyshchenko. « En fait, je le connaissais déjà, puisque nous avons fait la même école de danse en Ukraine et il est maintenant photographe pour les Grands Ballets ! », raconte-t-elle.

Le Canada par Moncton

C’est en 2006 qu’elle arrive au Canada, à Moncton, où elle devient soliste principale à l’Atlantic Ballet Theater of Canada, et c’est à Moncton que sa fille Katia naît. En 2015, elle est engagée par les Grands Ballets Canadiens et la petite famille déménage à Montréal. « J’avais envie de faire partie d’une plus grande compagnie de danse. Ça m’a donné confiance et c’est un bel élan dans ma carrière. C’est très excitant de pouvoir jouer différents rôles », dit Anya Nesvitaylo.

Son répertoire est vaste, Roméo et Juliette, Le lac des Cygnes, Giselle, La Bayadère, Carmen, La belle au bois dormant, Cendrillon, Le sacre du printemps.

Aux Grands Ballets Canadiens, elle est entourée d’une équipe de 43 danseurs qui proviennent de différents pays : de France, d’Italie, du Japon, du Brésil, d’Australie, d’Allemagne, du Mexique, ce qu’elle apprécie grandement.

Plus le temps passe et plus j’aime la vie à Montréal. Nous habitons près du parc La Fontaine, j’adore le quartier et les étés sont magnifiques. Anya Nesvitaylo

Avec la guerre en Ukraine, Anya Nesvitaylo a toutefois passé une année extrêmement difficile. Elle s’inquiète pour sa famille et ses amis qui sont toujours là-bas. « Heureusement, ma sœur, son mari et leur fille de 6 ans sont arrivés à Montréal en octobre, mais mes parents sont à Kyiv. Ils manquent d’électricité… On espère réussir à les faire venir à Montréal au plus vite », dit-elle.

« C’est un grand soulagement d’avoir ma sœur auprès de moi. On s’entraide avec nos enfants. Elle apprend le français. Sa fille est à l’école et son mari a déjà trouvé du travail dans la rénovation. Ils découvrent la vie à Montréal. Nous allons passer Noël ensemble et ils vont venir nous voir danser à Casse-Noisette, confie-t-elle. Ça termine bien l’année et on ne perd pas espoir pour mes parents. »

Casse-Noisette est présenté jusqu’au 30 décembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.