Tout a commencé dans un garage de Shipshaw, petite municipalité aujourd’hui fusionnée à la ville de Saguenay. Deux familles — les Riverin, les Doré — ont posé les premières briques de ce qui allait devenir l’un des plus grands succès de la scène québécoise : la troupe Québec Issime.

Nous sommes en 1993, dans un village de 3000 âmes en banlieue de Jonquière. De jeunes chanteurs et musiciens — pour la plupart des adolescents — se réunissent dans un garage avec l’espoir de monter un spectacle. Parmi eux, les frères Doré et les sœurs Riverin, qui vivent dans le même voisinage et chantent dans la même chorale.

Pierre Doré, fondateur et directeur artistique de Québec Issime, se souvient : « En 1995, après deux ans à jouer avec notre band Logistik 22, on a voulu monter Starmania en théâtre d’été ; mon père Robert avait endossé une marge de crédit de 4000 $ pour financer la production ! Mais le projet est tombé à l’eau pour des raisons de droits d’auteur. Sauf qu’on avait déjà un band de 12 chanteurs et 8 musiciens… On a décidé de se revirer de bord et d’écrire un spectacle consacré à la chanson québécoise — en incluant un bon medley sur Starmania ! »

C’est ainsi, à cause d’une impossibilité, que Québec Issime est né.

Les débuts ont été modestes. « On jouait les mardis et mercredis à l’hôtel Chicoutimi. On a changé d’hôtel deux ou trois fois, on a survécu au déluge de 1996. Puis en 1999, on a débarqué à Montréal et à Québec avec notre spectacle qu’on avait rebaptisé De Céline à La Bolduc », raconte le contrebassiste de formation.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Dans Party, Québec Issime pige dans le répertoire international pour brosser différents tableaux.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Seize chanteurs, danseurs et musiciens partagent la scène dans Party.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les numéros de groupe constituent un des points forts des spectacles de Québec Issime. 1 /3





Depuis, la bande de Québec Issime est devenue une habituée de la scène montréalaise. Le spectacle du temps des Fêtes Décembre est présenté depuis 20 ans à la Place des Arts. Cette année, après un passage au Centre Vidéotron de Québec, 15 représentations sont prévues au Théâtre Maisonneuve — plus 3 pour le spectacle pour enfants Le petit Noël de Québec Issime qui se déroule dans le décor de Décembre.

Mieux, un nouveau spectacle arrive en ville cet hiver : Party, présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis. Cette production festive, qui roule sa bosse à Saguenay depuis 2003, a été présentée plus de 500 fois depuis sa création. Party est d’ailleurs à l’affiche à Arvida jusqu’au 31 décembre, avec une autre distribution.

La musique d’abord

Depuis le début de l’aventure, c’est l’amour de la musique qui sert de moteur aux fondateurs de Québec Issime, encore tous impliqués de près ou de loin dans la troupe. « On est tous des musiciens, dit Pierre Doré. Oui, nos spectacles comprennent de la danse, des projections, beaucoup — beaucoup ! — de changements de costumes. Mais pour nous, c’est par la musique que ça se passe. Nos medleys, c’est de la dentelle. Les chansons se répondent l’une l’autre. »

En effet, les spectacles de Québec Issime sont composés en grande partie d’extraits de chansons populaires qui, mis bout à bout, brossent un tableau d’une époque ou s’accordent selon une thématique précise.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pierre Doré signe la mise en scène de Party et fait partie de la distribution.

On souhaite vraiment servir de courroie de transmission entre les styles et les générations. Dans une même soirée, le spectateur peut claquer des doigts sur Édith Piaf et se faire aller les cheveux sur Metallica ! Pierre Doré

« On a créé notre propre univers, ce qui explique pourquoi les gens reviennent souvent nous voir. On a vu une famille de Victoriaville louer un autobus pour voir un show à Arvida. Certains assistent à un spectacle un soir et reviennent dès le lendemain. Une fille de 17 ans m’a raconté avoir vu un spectacle 12 fois ! Le public a développé un sentiment d’appartenance. Heureusement, car on n’a pas les moyens promotionnels des grosses firmes. »

Comment expliquer cette immense popularité, qui ne cesse de croître avec les années ? « Par notre authenticité, lance Pierre Doré. L’histoire de Québec Issime, c’est celle d’une bande de chums, c’est une histoire de famille. Oui, on a grossi, mais on a su garder cet esprit familial et les gens le sentent. D’ailleurs, les artistes dans nos productions ont Québec Issime tatoué sur le cœur. Ils n’hésitent pas à revenir lorsqu’on les appelle. » Des chanteurs de renom, comme Marc Hervieux ou Natalie Choquette, s’ajoutent parfois à la distribution.

Au total, plus de 200 chanteurs, musiciens et danseurs ont participé à l’une ou l’autre des 12 productions présentées au fil des années par la troupe. Dans le lot, plusieurs viennent du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Il y a des gens de la région sur chaque production, confirme Pierre Doré. Il y a un bon bassin d’artistes, avec le Conservatoire de musique, l’Opéra du Royaume… On a tous évolué dans le même bouillon de culture. »

Si la graine avait été semée hors du Saguenay, l’histoire de Québec Issime aurait sans doute été différente, estime Pierre Doré. « J’ai l’impression que c’est le genre de projet qui ne se peut qu’en région, dit-il. Ça ne serait pas possible à Montréal de voir une gang d’artistes devenir producteurs. » Dans l’immensité du Royaume, les Riverin et les Doré ont rêvé grand. Et la réalité a dépassé ce qu’ils avaient espéré.

Party selon Krystel Mongeau PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Krystel Mongeau fait partie de la distribution montréalaise de Party. « Party, c’est juste du fun, tant sur scène que dans la salle », lance la chanteuse qui fait partie de la distribution montréalaise du spectacle. Gagnante de Star Académie en 2022, la native de Saint-Malo, dans les Cantons-de-l’Est, est dans la famille Québec Issime depuis 2017, alors qu’elle a rejoint le spectacle Cowboys comme remplaçante. Elle n’en est d’ailleurs pas à sa première participation dans Party. « On interprète des chansons qui ont traversé les époques, de Woodstock jusqu’à Cindy Lauper et Madonna, dit Krystel Mongeau. Peu importe l’âge qu’on a, on finit toujours par se reconnaître dans les tableaux. C’est un show qui fait vraiment du bien. » Au total, plus de 120 chansons sont présentées à travers 12 tableaux différents. La distribution de ce spectacle qui s’étend sur près de trois heures compte 16 chanteurs, danseurs et musiciens. Jusqu’au 30 décembre, au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis

Décembre selon Marc-André Gagnon PHOTO PAUL DUCHARME, FOURNIE PAR QUÉBEC ISSIME Marc-André Gagnon (à droite) est de l’aventure de Décembre depuis 15 ans. Cet hiver, le chanteur originaire d’Hébertville, au Lac-Saint-Jean, prend part au spectacle Décembre pour une 15e saison. « Décembre, c’est le spectacle parfait pour commencer les Fêtes. C’est rempli de classiques de Noël, de beaux souvenirs et de belles histoires, le tout dans un décor majestueux », dit le gagnant de Star Académie de 2005, qui a participé à diverses productions de Québec Issime depuis 22 ans. Il poursuit : « Dans Décembre, le village sous le sapin prend vie sur scène. On reconnaît des personnages comme les patineurs, le curé, le bûcheron… » Pour ce spectacle présenté à la Place des Arts de Montréal depuis 2003, 13 chanteurs et 5 musiciens interprètent une soixantaine de pièces, des grands classiques internationaux jusqu’au répertoire québécois. Du 8 au 29 décembre, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts