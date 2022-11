Avant sa mort, le 31 janvier 2021, Pierre-Paul Savoie travaillait sur une nouvelle création, dans la lignée de Danse Lhasa Danse et Corps Amour Anarchie/Léo Ferré. Aujourd’hui, David Rancourt, collaborateur de longue date du regretté chorégraphe, avec l’appui du directeur musical Alexis Dumais, amène le projet à son aboutissement avec Perles, consacré aux trésors (parfois cachés) de la chanson québécoise.

Avec Danse Lhasa Danse puis Corps Amour Anarchie/Léo Ferré, des spectacles interdisciplinaires mariant musique, chant et danse, Pierre-Paul Savoie a sans doute plus que jamais réalisé la mission qu’il s’était donnée avec sa compagnie PPS Danse, fondée en 1989 : la démocratisation de la danse contemporaine et la création d’œuvres qui appellent à la rencontre entre les disciplines artistiques, mais aussi avec le public, grand et jeune.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE David Rancourt, danseur, chorégraphe et directeur artistique de PPS Danse

C’est alors qu’il était à l’aéroport, en tournée québécoise pour le spectacle consacré à Léo Ferré, que Pierre-Paul Savoie a parlé de sa nouvelle idée à David Rancourt, qui faisait partie de la production en tant que chorégraphe et interprète. « Il trouvait qu’on était sur une belle lancée de rencontre entre la musique et la danse. Cette fois, il voulait s’intéresser au territoire québécois plutôt qu’à un artiste en particulier », se remémore-t-il.

Alors que la santé de Pierre-Paul Savoie déclinait, David Rancourt a officiellement pris la codirection artistique du projet. Pendant un an, les deux complices ont épluché le répertoire des chansons québécoises, des années 1960 à aujourd’hui, sans distinction de genre ou de langue – francophone, anglophone, instrumental, même – afin d’en dénicher les « perles » à faire briller sur scène, en musique, mais aussi en mouvement.

PHOTO MARJORIE GUINDON, FOURNIE PAR PPS DANSE Perles sera présenté en première montréalaise le 24 novembre au Théâtre Maisonneuve.

Faire briller des perles cachées

« Ça nous a pris environ un an. On se relançait, on se faisait des listes de lecture. Je suis retourné dans les galas de l’ADISQ des années 1980, retrouver les artistes et albums en nomination. Il y avait beaucoup de choses qui n’étaient pas au départ dans notre radar ! », remarque celui qui est devenu, depuis la disparition de M. Savoie, le directeur artistique de PPS Danse et compte bien poursuivre la mission de la compagnie.

Il y en a plein de bonnes chansons populaires québécoises. Mais il fallait être capable d’imaginer le potentiel chorégraphique des chansons. Et on s’est vite rendu compte que ce n’étaient pas nécessairement les hits les plus connus des artistes. David Rancourt, danseur, chorégraphe et directeur artistique de PPS Danse

Alexis Dumas a participé en tant que pianiste à tous les spectacles de Corps Amour Anarchie. Il a aussi contribué à créer la musique originale de la plus récente création jeune public de PPS Danse, Le trésor. C’est tout naturellement qu’il s’est joint à Perles en tant que directeur musical et musicien.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Alexis Dumais, directeur musical du spectacle Perles

« L’esprit était de dénicher des perles qui sont peut-être moins éclatantes et moins connues. Il fallait aussi que les chansons puissent être adaptées avec l’instrumentation qu’on a, soit un piano et un trio à cordes. Et avec l’ajout de la danse, beaucoup de pièces prenaient tout à coup leur sens », ajoute-t-il.

Au bout du compte, une cinquantaine de pièces retenues ont été envoyées aux chorégraphes invités (Myriam Allard, Lina Cruz, Milan Gervais, Sara Harton, Emmanuel Jouthe, Alan Lake et Hoor Malas, en plus de Rancourt lui-même) afin qu’ils fassent leur sélection. Parmi elles, Richard Desjardins (Señorita), Bran Van 3000 (Drinking in L.A.), Milk & Bone (Tmrw) ou encore Flore Laurentienne (Fleuve No 1).

Entre-temps, la maladie a malheureusement eu raison de Pierre-Paul Savoie. « Il a travaillé jusqu’à la dernière minute. Quatre jours avant son décès, j’étais assis devant son lit avec un cahier de notes », raconte David Rancourt. « On pense beaucoup à lui, c’est bien sûr une forme d’hommage. C’est un spectacle pour lui », ajoute Alexis Dumais.

Sur scène, quatre interprètes au chant (Bïa, Roxane Filion, Sébastien Lacombe et JP Loignon), six en danse et quatre musiciens donneront vie aux chansons. « Le risque était que ça devienne une pizza musicale, mais on a réussi à créer une ligne directrice avec l’instrumentation, puis grâce à Marilyne Bastien à la scénographie, impliquée très tôt dans le processus. Perles, c’est un grand paysage ; il y a des vallées, un creux de lac. C’est respirant », conclut David Rancourt.

Après avoir été présenté à la salle Pauline-Julien en avant-première puis à Longueuil la semaine dernière, Perles fera sa première montréalaise le 24 novembre, au Théâtre Maisonneuve, et entamera une tournée québécoise qui passera notamment par Québec, Saguenay, Drummondville, Sherbrooke, Rimouski et Sept-Îles.