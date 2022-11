Roxane Bruneau en rodage pour son spectacle Acrophobie à l’Étoile de Brossard ily a un an.

L’autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau a reçu vendredi un billet d’or pour souligner les 50 000 billets vendus de sa tournée Acrophobie.

Tout un exploit, surtout que l’album est sorti il y a exactement deux ans, en pleine pandémie, et que ses spectacles ont véritablement démarré seulement un an plus tard, à l’automne 2021.

La populaire chanteuse, qui vient d’être sacrée Interprète féminine à l’ADISQ pour la deuxième année consécutive, mettra un terme à sa tournée au printemps 2023. Il ne lui reste qu’une douzaine de dates d’ici là, puis pour clore cette aventure en beauté, elle s’offrira le Centre Vidéotron à Québec le 7 avril et le Centre Bell le 14 avril.