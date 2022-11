La chanteuse et animatrice américaine Lizzo s’amène à Montréal pour la première fois dans le cadre de sa tournée The Special 2our. Elle se produira au Centre Bell un soir, le 4 mai.

Jean Siag La Presse

Cette halte montréalaise s’inscrit dans le cadre de la deuxième portion de sa tournée nord-américaine, qui démarre le 21 avril prochain à Knoxville, Tennessee. La rappeuse Latto (interprète du tube Big Energy) sera son « invitée spéciale ». Les billets seront mis en vente ce vendredi 18 novembre.

Lizzo a sorti son 4e album Special au mois de mars dernier. Sa pièce About Damn Time s’est hissée en tête du palmarès Hot 100 de Billboard. L’artiste anime également une émission de téléréalité sur Prime, Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls. et elle fait l'objet du documentaire de HBO Max Love, Lizzo, qui sera diffusé sur Crave le 24 novembre.

Rappelons que Lizzo devait être l'une des trois têtes d'affiche de l'édition 2020 du festival Osheaga. Celle-ci a finalement été annulée en raison de la pandémie et Lizzo n'a pas participé aux éditions ultérieures du festival d'evenko. C'est donc enfin partie remise pour ses fans.