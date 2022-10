Le spectacle Sous un même ciel, qui devait être créé au printemps 2020, sera finalement présenté le 20 avril prochain, mais sous un nouveau nom, Echo, et avec un nouveau metteur en scène aux commandes : Mukhtar Omar Sharif Mukhtar.

Jean Siag La Presse

Le Cirque du Soleil a convié les médias mardi pour présenter le concept d’Echo. Dans les faits, il s’agit du même spectacle dont nous vous parlions en février 2020, créé par la scénographe anglaise Es Devlin, qui a notamment travaillé avec James Thierrée, mais aussi avec Beyoncé et Miley Cyrus.

Seulement voilà, la mise en scène du spectacle n’évoluait pas à la satisfaction du Cirque, et la communication avec les artistes de cirque était laborieuse, ce que nous confirme la directrice de la création Chantal Tremblay. De sorte que Mukhtar avait déjà été désigné pour prêter main-forte à Devlin, lui qui a dansé dans le spectacle Love, The Beatles (à Las Vegas) pendant six ans et signé la mise en scène de Messi10, entre autres.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La directrice de création Chantal Tremblay (à l'avant-plan), en discussion avec le metteur en scène Mukhtar Omar Sharif Mukhtar via la plateforme Zoom.

Puis, la pandémie a frappé et tout s’est arrêté. On reprend donc là où on s'est arrêté, mais cette fois, c’est Mukhtar qui est aux commandes – fortement inspiré par nos relations humaines post-pandémique – et Es Devlin qui signe la scénographie. Selon Chantal Tremblay, la moitié du contenu acrobatique a quand même été revu.

On verra entre autres (comme prévu dans la version originale) un groupe de huit artistes éthiopiens qui feront des numéros acrobatiques et des portées (sans appareils), des pyramides humaines et des jeux icariens.

La trame narrative demeure toutefois la même. On suivra le personnage de Future (incarné par Louana Seclet), jeune femme curieuse et créative qui découvre avec fascination le processus de l’évolution. Sauf que la croissance démesurée de la planète lui fera prendre conscience de notre déconnexion progressive avec la vie, la terre et le monde animal.

Future sera accompagnée sur scène de son chien. Un duo comique, Double Trouble, fera également partie de la distribution. Des personnages «nés durant l’ère industrielle, qui feront l’apologie du travail et de la production, mais qui tranquillement perdront le contrôle», a précisé le metteur en scène Mukhtar.

Un énorme cube de deux étages – créé par Es Devlin – sera l’élément scénographique principal. Les artistes de cirque y multiplieront les figures, à l’intérieur comme à l’extérieur du cube, qui aura la capacité de se déconstruire et de se reconstruire.

Mukhtar, qui a signé le film court Quarantine : Through the eyes of Cirque du Soleil artists pendant la pandémie, n’était pas présent à Montréal mardi. Il s’est adressé aux médias par Zoom de Las Vegas où il réside. L’artiste et metteur en scène anglais – d’origine somalienne – a longuement expliqué le choix du titre du spectacle.

«La métaphore autour de l’écho est très forte, a-t-il expliqué. On parle de l’écho des erreurs humaines et de la manière de mettre fin à un cycle de croissance [négatif]. L’écho des sons aussi, qui est le souffle de la vie, et aussi l’écho à travers les chorégraphies, inspirées par la répétition et le mouvement.»

Les répétitions de groupe débuteront plus tard cet automne. Louana Seclet, une spécialiste du trapèze Washington (trapèze motorisé sur lequel elle fait des figures sur la tête, entre autres) se joindra à l’équipe en janvier. D’ici là elle jouera dans la pièce Amora, présentée par le Cirque à Malte en novembre et décembre.

Le message que veut transmettre Mukhtar dans Echo : «Si on veut changer le monde dans lequel on vit, il faut travailler ensemble, collaborer dans un esprit d’amour et d’empathie pour recréer les connexions qui nous relient entre nous et à notre environnement. Il faut se convaincre que collectivement on peut changer les choses, à ce moment-là, tout devient possible.»

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le président et chef de la direction du Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre.

Le président et chef de la direction du Cirque, Stéphane Lefebvre, souhaite revenir à un rythme de création d’un spectacle tous les deux ans, en alternant avec des spectacles existants, de sorte qu’on peut s’attendre à un spectacle sous chapiteau chaque année.

«On a vraiment été très touchés de la réaction du public qui a brisé un record d’assistance pour le spectacle Koozo l’été dernier [270 000 dans le Vieux-Port de Montréal] et la vente des billets de Corteo, qui sera présenté pendant les Fêtes, donc on veut continuer à présenter des spectacles déjà en opération que les gens n’ont peut-être pas eu la chance de voir au moment de leur création.»

Le Cirque du Soleil a maintenant 37 spectacles à l'affiche dans le monde (il en avait 40 avant la pandémie), le dernier en date à avoir été relancé étant Bazar, au Brésil.

Les billets pour Echo seront en vente à partir du 17 octobre.