Arctic Monkeys sera de passage au Centre Bell le 2 septembre 2023 dans le cadre de sa tournée nord-américaine.

Stéphanie Morin La Presse

Le groupe de rock indépendant britannique a dévoilé lundi sur son site web les dates de la tournée nord-américaine qui fait suite à la sortie, fin août, de son plus récent album The Car. La tournée se mettra en branle le 25 août à Minneapolis pour se terminer le 29 septembre à Los Angeles. Le groupe Fontaines D. C. se chargera de la première partie.

Trois arrêts canadiens sont au programme : Toronto (30 août), Montréal (2 septembre) et Vancouver (23 septembre).

Les billets pour le concert au Centre Bell seront mis en vente le jeudi 6 octobre dès 10 h.