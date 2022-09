POP Montréal

Radio Radio, Julie Doiron et Robert Robert s’ajoutent à l’affiche

Le festival POP Montréal, qui accueillera du 28 septembre au 2 octobre les têtes d’affiche Allison Russell, Tortoise, The Linda Lindas, Lydia Képinski et Martha Wainwright, vient de dévoiler sa programmation complète, au sein de laquelle on trouve entre autres Radio Radio, Julie Doiron, Robert Robert et Jonathan Personne.