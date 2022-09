Non vaccinée, la chanteuse française Zaz reporte ses spectacles prévus au Québec à la fin de septembre en raison « de mesures sanitaires toujours en application au Canada », a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux vendredi. Une décision qui a surpris les diffuseurs québécois.

Josée Lapointe La Presse

« On a reçu l’information très tardivement la semaine dernière, sous embargo, un peu avant l’annonce officielle », nous a expliqué le directeur des communications du Grand Théâtre de Québec, Jean-François Ermel.

Les diffuseurs québécois n’étaient pas au courant que la venue de Zaz risquait d’être compromise par son statut vaccinal. « Bien sûr qu’on a été surpris, ajoute Jean-François Ermel. Surtout que c’était un spectacle qui se vendait quand même bien. Heureusement, avec la pandémie, on a développé des mécanismes de communications avec les détenteurs de billets, alors on est capables de se virer de bord vite. »

Zaz est une des rares artistes françaises à faire des tournées d’envergure au Québec. Elle devait se produire au Palais municipal de La Baie, à Saguenay (21 septembre), au Grand Théâtre de Québec (23 et 24 septembre), à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal (26 et 27 septembre), et à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières (29 septembre).

Chez Diffusion Saguenay, ce n’est que jeudi en fin de journée qu’on a appris de la part des producteurs que Zaz ne pourrait pas venir chanter au Québec, dit la directrice programmation et marketing, Claudine Bourdages.

C’est sûr qu’on aurait mieux aimé le savoir avant. C’est la première fois que ça arrive. Et peut-être pas la dernière. Claudine Bourdages, directrice programmation et marketing, Diffusion Saguenay

Mme Bourdages a appris la raison derrière le report en lisant le message de la chanteuse sur Facebook, vendredi après-midi.

« Avec le décalage horaire, disons que l’information a circulé de façon un peu curieuse. » Même chose à Québec, où les appels du public sont venus dès le week-end, après la publication de la chanteuse.

Conflit d’horaire majeur

« Nous, on est un diffuseur, eux, ils sont dans une tournée avec des dates chez nous. On n’a pas beaucoup de contrôle, c’est leur production, leur équipe de tournée, explique Jean-François Ermel. Quand on est informés, on agit pour le mieux en fonction des directives. »

La tournée québécoise de Zaz est présentée par un groupe de producteurs : Richard Walter Productions et Anthakarana Events du côté français, et Blü Dog Media et Le cœur qui rêve du côté québécois.

Au téléphone, les producteurs québécois nous expliquent que Zaz, même si elle n’est pas vaccinée, aurait pu prendre l’avion. Mais son statut l’obligeait à s’isoler pendant 15 jours en arrivant, ce qui causait un conflit d’horaire majeur et ne pouvait pas s’insérer dans sa tournée – elle sera en spectacle le 17 septembre à Mérida, en Espagne.

Vendredi, la chanteuse affirmait sur Facebook avoir fait « tous les efforts possibles pour obtenir l’autorisation d’entrée » au Canada. Elle rappelait aussi qu’elle avait réussi à faire « l’ensemble des dates depuis mars dernier à l’international en montrant patte blanche (test PCR à répétition et isolement) ».

« Les tournées, ça se prévoit longtemps d’avance. Ça fait longtemps que les billets sont en vente », explique Claudine Bourdages, convaincue que tout a été fait de la part des producteurs pour éviter cette situation. « On ne sait pas à quel rythme les règles tombent, et ils ont dû penser que celle-ci allait tomber plus rapidement que ça. »

Efforts pour 2023

En ce moment, diffuseurs et producteurs essaient de trouver de nouvelles dates, en 2023. Ce qui demande « un travail de calendrier important », puisque plusieurs salles sont impliquées, selon Claudine Bourdages. « C’est sûr que c’est très décevant. On est tous très déçus. La production l’est aussi. Ce n’est pas ça qu’on souhaitait. »

Si la pandémie a appris quelque chose aux diffuseurs, c’est à gérer l’incertitude, rappelle Jean-François Ermel. D’ailleurs, de nombreux spectacles ont dû être reportés ces derniers mois parce que des artistes ont contracté la COVID-19.

Le Grand Théâtre de Québec n’est donc pas plus frileux après cet épisode et essaie, lui aussi, de trouver une case pour Zaz en 2023. « Une artiste comme ça, qui a une belle renommée, une belle proposition pour le public, et une belle réponse de la part du public, on a envie que ça se passe. Mais il y a des éléments hors de notre contrôle. »