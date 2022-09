L’offre de spectacles est foisonnante à la grandeur de la province cet automne, et en particulier en périphérie de Montréal. Coup d’œil sur les tournées de 10 artistes ou spectacles, dont certains passeront en Gaspésie, au Saguenay, sur la Côte-Nord et en Abitibi avant la fin de l’année.

Alexandre Vigneault La Presse

Symphorien

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION François Chénier et ses collègues de Symphorien

Après avoir été créé avec succès à Terrebonne, Symphorien, inspiré des personnages et de l’univers de la série de Marcel Gamache, entreprend une vaste tournée québécoise. François Chénier (« renversant en Symphorien », a écrit notre critique Luc Boulanger) et ses collègues prennent d’abord la route vers le Patriote de Sainte-Agathe, pour ensuite aller à Québec, Granby, Victoriaville, puis dans plusieurs autres villes de la province.

Ladies Night

PHOTO LAURENCE LABAT, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Julie Ringuette fait partie de la nouvelle distribution de Ladies Night.

L’attrait exercé par spectacle Ladies Night ne faiblit pas. Créée au début du mois d’août, cette nouvelle version une fois de plus signée par Denis Bouchard a déjà été présentée à Sherbrooke et à Saint-Eustache en août. Prochains arrêts : Gatineau, Québec et Montréal, avant une virée autour de Montréal et en province, notamment jusqu’à Saguenay (22 et 23 novembre), à Montmagny (15 avril 2023) et en Beauce (Saint-Georges le 19 mai 2023 et Sainte-Marie le 20).

Luc Langevin

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Luc Langevin en 2021

« On dit parfois qu’il faut le voir pour le croire, mais dans ce spectacle, ce n’est pas parce qu’on le voit que c’est vrai », dit Luc Langevin. C’est le fil de son plus récent spectacle, Vérités, mis en scène par le très ingénieux Hugo Bélanger. L’illusionniste sera un peu partout cet automne dès septembre et ensuite notamment à Drummondville (21 octobre), Victoriaville (le 30) et Joliette (2 décembre).

Renée Martel – C’est mon histoire

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Norman, qui participe à Renée Martel – C’est mon histoire, était aussi de l’hommage à la cowgirl dorée rendu à l’ADISQ en 2012.

La cowgirl dorée n’est plus, mais son aura et ses chansons demeurent bien vivantes. Elles le seront au Festival de Saint-Tite le 10 septembre et à la salle Albert-Rousseau de Québec le 19 septembre où sera présenté l’hommage Renée Martel — C’est mon histoire. Huit artistes seront sur scène : Isabelle Boulay, Laurence Jalbert, Patrick Norman, Paul Daraîche, Émilie Daraîche, Annie Blanchard, Cindy Bédard et Nathalie Lord.

Véronic DiCaire

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Véronic DiCaire sur scène en 2019

Chanteuse aux mille et une voix — « seulement » une cinquantaine, mais tout de même ! —, Véronic DiCaire a renoué avec les planches ces derniers mois après la pause pandémique forcée. Elle passera beaucoup de temps en périphérie de Montréal (Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Brossard, etc.), mais poussera jusqu’à Trois-Rivières (les 12 et 13 octobre) pour présenter une version de son spectacle où elle intègre notamment les voix de Charlotte Cardin et Billie Eilish. Elle s’envole ensuite pour une importante tournée en Europe francophone qui s’étirera jusqu’en avril 2023.

Zaz

PHOTO FETHI BELAID, AGENCE FRANCE-PRESSE Zaz sur scène au Théâtre Romain de Carthage en juillet dernier

La dernière fois que Zaz est passée au Québec, elle a notamment chanté au Centre Bell, salle que peu d’artistes européens francophones peuvent s’offrir. Elle revient au Québec ce mois-ci pour des concerts à Saguenay (20 septembre), à Québec (les 23 et 24), à Montréal (les 26 et 27) et à Trois-Rivières (le 29). Son énergie folle fera mouche, c’est sûr !

Francis Cabrel

PHOTO YOHAN BONNET, AGENCE FRANCE-PRESSE Francis Cabrel sur scène à Cognac en juillet

Quelques mois seulement après une série de concerts à Montréal et à Québec en juin, Francis Cabrel revient sur scène pour une courte série de spectacles. Il sera d’abord au Southam Hall d’Ottawa le 11 novembre, ensuite à Québec (les 13 et 17 novembre, à la salle Albert-Rousseau, puis au Grand Théâtre), à Montréal (le 19) et enfin à Sherbrooke (le 20). Ces concerts font partie de son Trobador Tour, qui fait suite — avec un délai pandémique de deux ans — à son album À l’aube revenant.

Roxane Bruneau

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Grand spectacle de la fête nationale à Montréal, en juin 2022 : Roxane Bruneau y était.

Roxane Bruneau est tout un phénomène. Ses chansons directes, mais sensibles, visent juste et touchent beaucoup, beaucoup de gens. La preuve, elle mène une vaste tournée québécoise qui la conduira encore dans une trentaine de villes, petites et grandes, d’ici avril 2023. Elle chantera pour la deuxième fois en deux semaines à Sherbrooke le 16 septembre, roulera jusqu’à Baie-Comeau (23) et Sept-Îles (24) avant la fin du mois, sera en Beauce en novembre, se produira un peu partout autour de Montréal et ira aussi en Abitibi avant la fin de l’année.

Zachary Richard

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Zachary Richard

Plus discret qu’à l’époque de son album Cap Enragé, Zachary Richard est de retour pour une vingtaine de concerts au Québec en septembre et octobre. Il sera à Amqui le 15 septembre, à New Richmond le 16 et à Matane le 17. Il revient ensuite vers le centre de la province (L’Étoile de Brossard le 2 octobre, notamment) pour mieux repartir en Beauce et au Saguenay.

Cabaret

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR LE TRIDENT Le spectacle Cabaret à Québec

Cabaret invite à replonger dans le Berlin des années 1930, entre les années folles qui s’essoufflent et la montée du nazisme. Un spectacle d’envergure avec orchestre et chorégraphies, qui lance la saison du Trident, à Québec. Du 13 septembre au 8 octobre.