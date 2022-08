Vive nos divas, du Cirque du Soleil

Défier la gravité

(Trois-Rivières) Coloré, enflammé, émouvant, entraînant : de Ginette Reno à Marie-Mai en passant par Julie Masse et Marie-Denise Pelletier, le Cirque du Soleil a parcouru la gamme des émotions avec Vive nos divas mercredi soir. Des maquillages aux costumes, aux décors et jusqu’aux chorégraphies, tous les éléments s’amalgamaient dans une parfaite justesse pour faire revivre les plus grands succès de divas québécoises.