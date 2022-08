La directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, Denise Filiatrault, a annoncé mardi que Pierre Brassard fera partie de la distribution de leur prochaine production de fin d’année : Revue et corrigée.

Luc Boulanger La Presse

Le comédien dit se joindre à l’équipe de l’édition 2022 « avec humilité et beaucoup d’enthousiasme ».

Bien connu pour ses rôles à la télévision (Caméra Café, Le cœur a ses raisons), comme chroniqueur et animateur à la télé et à la radio (Pouvez-vous répéter la question ?, Parasol et gobelets), Pierre Brassard est un humoriste d’expérience depuis l’ère des Bleu Poudre. Il a incarné divers personnages comiques dans les émissions 100 limite et Taquinons la planète. Sans oublier sa participation à sept éditions du Bye Bye à Radio-Canada.

« Son impressionnante feuille de route et son sens du comique indéniable seront des atouts précieux pour 2022 Revue et corrigée », ajoute Mme Filiatrault, par voie de communiqué. « Pierre Brassard propose un univers unique, éclaté et déjanté qui nourrira l’équipe d’auteurs de Revue et corrigée. »

Sur scène, Pierre Brassard fera équipe avec deux vétérans, Benoit Paquette et Marc St-Martin, ainsi que deux recrues : Monika Pilon et Marie-Ève Sansfaçon. Le Rideau Vert a confié la direction de la prochaine édition à la metteure ne scène Natalie Lecompte, pour une quatrième fois.

Le spectacle sera à l’affiche du 22 novembre 2022 au 7 janvier 2023. Les billets individuels (hors-abonnement) pour le spectacle 2022 revue et corrigée seront dès 11 h, aujourd’hui (mardi).