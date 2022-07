PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Tony La et Alexy Bélanger étaient immanquables, dans leurs habits colorés. « C’est le fun ici, parce que comparé aux autres festivals, il y a plusieurs scènes, a expliqué Alexy. Ils y a plusieurs artistes qu’on aime, et en plus, ça nous permet d’en découvrir. » « J’aime ça, parce que je peux vraiment être moi-même, m’habiller comme je veux, a renchéri Tony. Osheaga me permet de faire ça. Who cares de comment je m’habille ? »