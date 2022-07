PHOTO JOEL C. RYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les musiciens, de niche ou grand public, sont plus que jamais à l’écoute de leurs spectateurs depuis la tragédie d’Astroworld. En voici quelques exemples.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Adele

1er juillet 2022

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La diva britannique Adele suspend son concert au festival British Summer Time Hyde Park, à Londres, à quatre reprises pour réclamer de l’assistance médicale dans la foule. « Juste au milieu, voyez-vous où ils font tous des signes de la main ? a demandé Adele au mitan de Skyfall. Pouvez-vous les voir, pouvez-vous y aller ? Ils arrivent, ils arrivent. Écartez-vous, s’il vous plaît. »

Billie Eilish

11 juin 2022

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Billie Eilish met en veille son concert dans le Dôme du Millénaire, dans la capitale britannique. La chanteuse américaine a remarqué que des spectateurs incommodés par la chaleur se sont évanouis. « Reculez, donnez de l’espace à tout le monde », insiste-t-elle lors d’une pause de trois minutes. Billie Eilish a souvent eu des égards similaires pour ses fans durant sa tournée Happier Than Ever aux États-Unis.

Slipknot

1er juin 2022

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En Ohio, Slipknot lâche ses instruments pour aider un fan en détresse. « Attendez, les gars, attendez ! a ordonné son leader Corey Taylor. Quelque chose se passe juste là. On peut avoir des ambulanciers ? Tout le monde, reculez, laissez-leur de la place. » Le geste n’était pas anodin : alors que la formation américaine de nu métal jouait Sulphur dans l’Illinois à l’été prépandémique, en 2019, un spectateur de 62 ans avait été projeté au sol dans un mosh pit (rassemblement compact devant la scène). Et avait succombé à ses blessures…

Stone Temple Pilots

26 mars 2022

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le chanteur Jeff Gutt ordonne à ses collègues de Stone Temple Pilots de cesser de jouer lors du festival australien Under the Southern Stars. Une bagarre vient tout juste d’éclater aux abords de la scène. « Arrêtez de vous battre, il y a déjà assez de haine dans ce putain de monde », lance le chanteur avant de faire appel à la sécurité.

Doja Cat

20 mars 2022

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La rappeuse américaine Doja Cat arrête sec son concert pendant cinq minutes lors de la mouture argentine de Lollapalooza après qu’une admiratrice s’est évanouie dans une foule dense. « Quelqu’un a besoin d’aide là-bas. Est-ce que ça va ? Ai-je raison ? Quelqu’un a besoin d’aide », lance-t-elle. Elle s’assure que « tout va bien » avant de reprendre sa pièce Planet Her.

SZA

14 novembre 2021

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Une dizaine de jours après la tragédie d’Astroworld, l’autrice-compositrice R&B SZA cesse de chanter à Salt Lake City, dans l’Utah, lorsqu’elle aperçoit une fan qui semble s’être évanouie. Elle demande aussitôt au personnel de sécurité d’offrir aux spectateurs le plus de bouteilles d’eau possible, quitte à les prendre dans sa loge. SZA avait chanté pendant le festival meurtrier de Travis Scott, en 2021. « Certains peuvent penser : “Hé, les gens s’évanouissent tout le temps.” Mais les gens ne meurent pas tout le temps dans les concerts », dira-t-elle.

Linkin Park

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Bien que plus fréquentes dans la dernière année, les interruptions de concert ne datent pas d’hier. Une vidéo non datée d’une performance de Linkin Park est devenue virale en tant qu’exemple de bonne pratique après les évènements de Houston. Le groupe rock-métal a interrompu son intro après avoir repéré un spectateur mal en point dans le mosh pit. « Relevez-le ! Ramassez-le tout de suite ! », a crié Chester Bennington, leader de Linkin Park qui s’est suicidé en 2017. « Désolé, les gars, on doit faire attention à la sécurité d’abord, pour vrai, a ajouté Mike Shinoda. Personne n’est blessé, c’est le plus important. » Harry Styles, ASAP Rocky, Playboi Carti ou encore Drake ont tous interrompu leur performance pour des raisons de sécurité dans les dernières années.