C’est une riche programmation sous le signe de la danse et de la musique que propose encore une fois cette année le Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS), qui se déroulera du 28 juillet au 7 août. Voici cinq évènements à ne pas manquer.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Voir des étoiles

Le FASS s’ouvre avec sa traditionnelle Soirée des étoiles internationales, où des artistes de haut niveau d’ici et d’ailleurs se produiront sur scène les 28 (à guichets fermés) et 29 juillet, interprétant notamment les plus célèbres pas de deux des répertoires classique, néoclassique et contemporain. Parmi eux, Cesar Corrales et Francesca Hayward (Royal Ballet), Sebastian Vinet, Maude Sabourin et Melih Mertel (Les Grands Ballets), Sara Mearns (New York City Ballet), Cassandra Trenary et Thomas Foster (American Ballet Theatre), Lazaro Corrales (Ballet royal danois), ainsi que le directeur artistique du festival et talentueux interprète Guillaume Côté. Ce dernier présentera aussi sa nouvelle création Crypto, le 4 août.

De la grande visite

PHOTO RUNE ABRO, FOURNIE PAR LE FASS La pièce One. One & One par Vertigo Dance Company

La compagnie israélienne Vertigo Dance Company existe depuis plus de 30 ans. Elle sera de passage pour la toute première fois à Saint-Sauveur le 31 juillet avec sa pièce acclamée One. One & One, une création de sa directrice artistique Noa Wertheim sur une partition pour cordes et voix d’Avi Belleti. Sur un sol recouvert de terre, 10 danseurs aspirent à demeurer entiers dans une réalité fragmentée. Une expérience sensorielle immersive qui explore les territoires autant extérieurs qu’intérieurs.

Deux créatrices d’ici réunies

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Virginie Brunelle présentera une nouvelle création, Soufflement.

Pour la première fois, Virginie Brunelle et Anne Plamondon sont réunies dans le cadre d’une soirée pour un programme double, présenté le 3 août. Les deux chorégraphes de talent présenteront chacune une création pour 10 danseurs. En première partie, Brunelle offre Soufflement, inspiré par les fragments les plus personnels extraits de son répertoire. Elle y explore la corrélation entre mouvement et respiration, et le contrepoint entre douleur et lumière. Anne Plamondon, qui a collaboré avec nombre de compagnies internationales — Les Grands Ballets, Nederlands Dans Theater et l’Alberta Ballet –, offrira une création inédite rassemblant des danseurs canadiens.

Danse et musique en forêt

PHOTO ÉTIENNE ROBIDOUX, FOURNIE PAR LE FASS Les sentiers de la danse proposent des parcours balisés en forêt avec de courtes prestations.

Le FASS, c’est aussi une panoplie de spectacles extérieurs gratuits, qui animent la ville pendant toute la durée de l’évènement. Parmi eux, Les sentiers de la danse, de retour cette année au parc Molson. Ces parcours balisés en forêt permettent de découvrir, au fil de la promenade, de courtes prestations dansées et musicales. Le tout se déroule en deux temps, avec des artistes distincts chaque fois : les 29 et 30 juillet (Rock Bottom Movement, Audrey Gaussiran, Sinha Danse) et les 5 et 6 août (Ismaël Mouaraki, Martin Messier et Kyra Jean Green). Les places sont limitées, et il faut réserver la sienne en ligne.

BJM en clôture

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE BJM présentera son programme triple, Essence, en clôture du FASS.

C’est Ballets Jazz Montréal qui clôturera le FASS, le 6 août. La compagnie montréalaise proposera pour l’occasion Essence, un programme triple bien relevé. On pourra y voir Ten Duets on a Theme of Rescue, de la chorégraphe très en vue Crystal Pite, dont ce sera la première présence au FASS. Le public pourra aussi se régaler d’une création de la réputée chorégraphe canadienne Aszure Barton avec Les chambres de Jacques. En première mondiale, l’interprètre et chorégraphe de Dallas Ausia Jones, qui s’est jointe à la compagnie en 2020, présentera sa création We Can’t Forget What’s His Name.