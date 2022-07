(Montréal) Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le Festival Fierté Montréal est de retour pour une quinzième édition du 1er au 7 août prochain avec une programmation festive.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

« Les dernières années n’ont pas été faciles, en particulier pour les communautés marginalisées, a déclaré Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, lors d’une conférence de presse mardi. Dans chaque décision de programmation, on veut faire entendre des voix. »

« On réalise en ce moment qu’il y a une ascension de la droite, surtout en Amérique du Nord, a souligné à La Presse la chanteuse Sandy Duperval, porte-parole du festival. La COVID a aussi eu des répercussions chez les personnes marginalisées, notamment au niveau de l’isolement. On veut donc continuer à créer des espaces sécuritaires. »

« Fierté Montréal est aujourd’hui le plus grand évènement 2SLGBTQIA+au Canada et le plus grand rassemblement du genre à travers la francophonie », a quant à lui proclamé Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme et de la participation citoyenne au comité exécutif de la Ville de Montréal.

10 revendications officielles

Moe Hamandi, artiste non-binaire qui préside le conseil d’administration de Fierté Montréal, souhaite que la visibilité du festival puisse faire entendre les revendications de l’organisation, établies en collaboration avec le Conseil québécois LGBT.

« Fierté Montréal revendique du financement et des locaux adéquats pour les organismes communautaires 2SLGBTQIA+, la reconnaissance publique du racisme systémique ainsi qu’un engagement à combattre les discriminations », a énuméré Moe Hamandi.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE La chanteuse Sandy Duperval, porte-parole du Festival Fierté Montréal, à l’occasion du lancement de la 15e édition mardi à Montréal.

Au niveau des soins de santé, l’organisation demande la gratuité des chirurgies et des soins d’affirmation de genre, l’interdiction d’interventions chirurgicales non consenties sur les personnes intersexes et la gratuité des soins liés au VIH/sida.

Fierté Montréal revendique aussi le financement de l’éducation à la sexualité positive ainsi que des mesures pour briser l’isolement des aînés 2SLGBTQIA+.

Enfin, l’organisation demande la décriminalisation de la non-divulgation du VIH, de l’usage des drogues et du travail du sexe.

Festivités et COVID-19

Cette année, plus de 150 artistes issus de la diversité sexuelle et de genre seront en représentation dans le cadre des sept jours du festival, qui s’achèvera le 7 août lors de l’emblématique Défilé de la Fierté sur le boulevard René-Lévesque.

Les festivaliers pourront notamment assister à 12 spectacles gratuits et apercevoir des têtes d’affiche d’ici et d’ailleurs comme Cœur de Pirate, Ariane Moffatt, Sarahmée, Diane Dufresne, Corneille, Rita Baga, Alaclair Ensemble, Patsy Gallant et bien d’autres.

Pour des raisons de sécurité et de capacité d’accueil, le festival qui s’attend à recevoir jusqu’à 30 000 personnes sera déployé cette année non seulement au centre-ville et dans le Village, mais aussi à l’Esplanade du Parc olympique, a notifié Simon Gamache.

Ce dernier a confié à La Presse espérer que le Festival Fierté Montréal n’engendre pas de hausse des cas de COVID-19, comme cela a été le cas au Festival d’été de Québec, à l’aide du « guide du parfait festivalier ».

« On parle de vaccination, de se désinfecter les mains et les personnes ayant des symptômes sont invitées à porter un masque, indique-t-il. Nos communautés sont très responsables et sensibilisées. »