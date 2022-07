(Trois-Rivières) Coloré, enflammé, émouvant, entraînant : de Ginette Reno à Marie-Mai en passant par Julie Masse et Marie-Denise Pelletier, le Cirque du Soleil a parcouru la gamme des émotions avec Vive nos divas mercredi soir. Des maquillages aux costumes, aux décors et jusqu’aux chorégraphies, tous les éléments s’amalgamaient dans une parfaite justesse pour faire revivre les plus grands succès de divas québécoises.

Rosie St-André Le Nouvelliste

L’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières s’est transformé, le temps d’une soirée – et il le fera jusqu’au 20 août –, en un univers qui nous transporte d’un monde à l’autre de tableau en tableau. Dans l’un, on pouvait taper des mains, se mettre à danser sur notre siège, alors que dans un autre, les frissons parcouraient notre corps par la beauté et l’émerveillement des acrobates et des artistes sur scène.